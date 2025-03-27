https://sarabic.ae/20250327/خبير-قد-يتم-ربط-بنك-روسيلخوز-بشبكة-سويفت-بشكل-سريع--1098988792.html

خبير: قد يتم ربط بنك "روسيلخوز" بشبكة "سويفت" بشكل سريع

خبير: قد يتم ربط بنك "روسيلخوز" بشبكة "سويفت" بشكل سريع

سبوتنيك عربي

أكدت يوليا دافيدوفا، الأستاذة المشاركة في قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، أن عملية ربط البنوك بنظام... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T06:57+0000

2025-03-27T06:57+0000

2025-03-27T06:57+0000

روسيا

اقتصاد

نظام سويفت

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وقالت دافيدوفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة لإجراءات الاتصال، فهي معقدة للغاية وعادة ما تستغرق من 2 إلى 4 أشهر. ولكن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بنك "روسيلخوز" (RSHB- البنك الزراعي الروسي) ليس عميلًا جديدًا، ولكنه كان متصلًا في السابق بالنظام، لذلك، على الأرجح، سيتم تنفيذ الإجراء بطريقة سريعة".وفي وقت سابق، كشف الكرملين، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود، التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".وأوضح البيان أن الفقرتين 1 و2 تدخلان حيز التنفيذ بعد القيام بإجراءات عدة وهي:ورفع القيود المفروضة على تنفيذ معاملات تمويل التجارة.ورفع القيود الجزائية عن الشركات المنتجة والمصدرة للأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة، وكذلك رفع القيود عن عمل شركات التأمين على شحنات الأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة.ورفع القيود المفروضة على توريد الآلات الزراعية إلى روسيا، وكذلك السلع الأخرى المستخدمة في إنتاج الأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة.

https://sarabic.ae/20250327/سفير-موسكو-في-واشنطن-العمل-جار-على-تطبيع-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098985790.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد, نظام سويفت