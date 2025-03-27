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https://sarabic.ae/20250327/خبير-قد-يتم-ربط-بنك-روسيلخوز-بشبكة-سويفت-بشكل-سريع--1098988792.html
خبير: قد يتم ربط بنك "روسيلخوز" بشبكة "سويفت" بشكل سريع
خبير: قد يتم ربط بنك "روسيلخوز" بشبكة "سويفت" بشكل سريع
سبوتنيك عربي
أكدت يوليا دافيدوفا، الأستاذة المشاركة في قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، أن عملية ربط البنوك بنظام... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T06:57+0000
2025-03-27T06:57+0000
روسيا
اقتصاد
نظام سويفت
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وقالت دافيدوفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة لإجراءات الاتصال، فهي معقدة للغاية وعادة ما تستغرق من 2 إلى 4 أشهر. ولكن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بنك "روسيلخوز" (RSHB- البنك الزراعي الروسي) ليس عميلًا جديدًا، ولكنه كان متصلًا في السابق بالنظام، لذلك، على الأرجح، سيتم تنفيذ الإجراء بطريقة سريعة".وفي وقت سابق، كشف الكرملين، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود، التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".وأوضح البيان أن الفقرتين 1 و2 تدخلان حيز التنفيذ بعد القيام بإجراءات عدة وهي:ورفع القيود المفروضة على تنفيذ معاملات تمويل التجارة.ورفع القيود الجزائية عن الشركات المنتجة والمصدرة للأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة، وكذلك رفع القيود عن عمل شركات التأمين على شحنات الأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة.ورفع القيود المفروضة على توريد الآلات الزراعية إلى روسيا، وكذلك السلع الأخرى المستخدمة في إنتاج الأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة.
https://sarabic.ae/20250327/سفير-موسكو-في-واشنطن-العمل-جار-على-تطبيع-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098985790.html
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روسيا, اقتصاد, نظام سويفت
روسيا, اقتصاد, نظام سويفت

خبير: قد يتم ربط بنك "روسيلخوز" بشبكة "سويفت" بشكل سريع

06:57 GMT 27.03.2025
© Photo / Facebook / SWIFT Communityجمعية اتصالات مالية عالمية "سويفت
جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Photo / Facebook / SWIFT Community
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أكدت يوليا دافيدوفا، الأستاذة المشاركة في قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، أن عملية ربط البنوك بنظام "سويفت" الدولي معقدة للغاية ويتطلب ما يصل إلى 4 أشهر، ولكن في حالة بنك "روسيلخوز" الروسي، يمكن إكمال عملية الربط بطريقة سريعة، حيث كان البنك مرتبطا بهذا النظام من قبل.
وقالت دافيدوفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة لإجراءات الاتصال، فهي معقدة للغاية وعادة ما تستغرق من 2 إلى 4 أشهر. ولكن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بنك "روسيلخوز" (RSHB- البنك الزراعي الروسي) ليس عميلًا جديدًا، ولكنه كان متصلًا في السابق بالنظام، لذلك، على الأرجح، سيتم تنفيذ الإجراء بطريقة سريعة".

وصرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، مستعدة للنظر في عودة روسيا إلى النظام المصرفي الدولي "سويفت"، في إطار التسوية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "كل شيء مطروح على الطاولة".

السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
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وفي وقت سابق، كشف الكرملين، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود، التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي، على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".

وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".
وأوضح البيان أن الفقرتين 1 و2 تدخلان حيز التنفيذ بعد القيام بإجراءات عدة وهي:

رفع القيود المفروضة على بنك "روسيلخوز" وغيره من المؤسسات المالية المشاركة في ضمان عمليات التجارة الدولية في المنتجات الغذائية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة، وربطها بنظام "سويفت"، وفتح حسابات المراسلة اللازمة.

ورفع القيود المفروضة على تنفيذ معاملات تمويل التجارة.
ورفع القيود الجزائية عن الشركات المنتجة والمصدرة للأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة، وكذلك رفع القيود عن عمل شركات التأمين على شحنات الأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة.

ورفع القيود المفروضة على خدمة السفن في الموانئ والعقوبات المفروضة على السفن، التي تحمل العلم الروسي والتي تشارك في تجارة المنتجات الغذائية (بما في ذلك منتجات الأسماك) والأسمدة.

ورفع القيود المفروضة على توريد الآلات الزراعية إلى روسيا، وكذلك السلع الأخرى المستخدمة في إنتاج الأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة.
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