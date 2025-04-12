https://sarabic.ae/20250412/3-اكتشافات-نفط-وغاز-مصرية-قد-تغير-ميزان-الاقتصاد-في-البلاد-1099479397.html
3 اكتشافات نفط وغاز مصرية قد تغير ميزان الاقتصاد في البلاد
3 اكتشافات نفط وغاز مصرية قد تغير ميزان الاقتصاد في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم السبت، عن اكتشافها 3 حقول للنفط والغاز في الصحراء الغربية من البلاد، وذلك قد يسهم في دعم ميزان الاقتصاد... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T10:34+0000
2025-04-12T10:34+0000
2025-04-12T10:34+0000
اقتصاد
مصر
العالم العربي
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099391824_0:0:3415:1921_1920x0_80_0_0_f75473e9d9385ee71551bcec13b366b6.jpg
وبحسب بيان الوزارة، تحتوي الحقول المكتشفة على كميات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليون برميل من النفط المكافئ، بجانب 4 ملايين من النفط المكافئ يمكن استرجاعها.ويشار إلى أن مصر، تخطط خلال العام المالي الجاري (ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل) لرفع معدل الإنتاج من امتياز غرب الدلتا إلى 320 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بزيادة عن العام السابق 2023-2024، البالغ متوسط إنتاجه 222 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
https://sarabic.ae/20250411/مصر-ترفع-أسعار-الوقود-بنسبة-تصل-إلى-15-1099431403.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099391824_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_f14b8aed933114efb851a7fc9892fa4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, مصر, العالم العربي, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
اقتصاد, مصر, العالم العربي, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
3 اكتشافات نفط وغاز مصرية قد تغير ميزان الاقتصاد في البلاد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم السبت، عن اكتشافها 3 حقول للنفط والغاز في الصحراء الغربية من البلاد، وذلك قد يسهم في دعم ميزان الاقتصاد المصري في أسواق النفط.
وبحسب بيان الوزارة، تحتوي الحقول المكتشفة على كميات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليون برميل من النفط المكافئ، بجانب 4 ملايين من النفط المكافئ يمكن استرجاعها.
وأجرت شركة "خالدة" صاحب الامتياز، عمليات الاختبار والتقييم للمواقع المكتشفة، إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي نحو 2750 برميل من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وفقا لموقع "الطاقة".
وفي وقت سابق، طبّقت الوزارة حوافز تعديل السعر الجديدة، ما يرفع إنتاج شركة "خالدة" للبترول من الغاز الطبيعي، إلى أكثر من 480 مليون قدم مكعبة، وسيصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعبة في وقت قريب.
ويشار إلى أن مصر، تخطط خلال العام المالي الجاري (ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل) لرفع معدل الإنتاج
من امتياز غرب الدلتا إلى 320 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بزيادة عن العام السابق 2023-2024، البالغ متوسط إنتاجه 222 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.