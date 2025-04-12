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https://sarabic.ae/20250412/3-اكتشافات-نفط-وغاز-مصرية-قد-تغير-ميزان-الاقتصاد-في-البلاد-1099479397.html
3 اكتشافات نفط وغاز مصرية قد تغير ميزان الاقتصاد في البلاد
3 اكتشافات نفط وغاز مصرية قد تغير ميزان الاقتصاد في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم السبت، عن اكتشافها 3 حقول للنفط والغاز في الصحراء الغربية من البلاد، وذلك قد يسهم في دعم ميزان الاقتصاد... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T10:34+0000
2025-04-12T10:34+0000
اقتصاد
مصر
العالم العربي
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
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وبحسب بيان الوزارة، تحتوي الحقول المكتشفة على كميات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليون برميل من النفط المكافئ، بجانب 4 ملايين من النفط المكافئ يمكن استرجاعها.ويشار إلى أن مصر، تخطط خلال العام المالي الجاري (ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل) لرفع معدل الإنتاج من امتياز غرب الدلتا إلى 320 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بزيادة عن العام السابق 2023-2024، البالغ متوسط إنتاجه 222 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
https://sarabic.ae/20250411/مصر-ترفع-أسعار-الوقود-بنسبة-تصل-إلى-15-1099431403.html
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اقتصاد, مصر, العالم العربي, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
اقتصاد, مصر, العالم العربي, سوق النفط, أسعار النفط اليوم

3 اكتشافات نفط وغاز مصرية قد تغير ميزان الاقتصاد في البلاد

10:34 GMT 12.04.2025
© AP Photo / Martin Meissnerحقل نفط في السعودية
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Martin Meissner
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم السبت، عن اكتشافها 3 حقول للنفط والغاز في الصحراء الغربية من البلاد، وذلك قد يسهم في دعم ميزان الاقتصاد المصري في أسواق النفط.
وبحسب بيان الوزارة، تحتوي الحقول المكتشفة على كميات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليون برميل من النفط المكافئ، بجانب 4 ملايين من النفط المكافئ يمكن استرجاعها.

وأجرت شركة "خالدة" صاحب الامتياز، عمليات الاختبار والتقييم للمواقع المكتشفة، إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي نحو 2750 برميل من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وفقا لموقع "الطاقة".

مضخة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%
أمس, 00:25 GMT

وفي وقت سابق، طبّقت الوزارة حوافز تعديل السعر الجديدة، ما يرفع إنتاج شركة "خالدة" للبترول من الغاز الطبيعي، إلى أكثر من 480 مليون قدم مكعبة، وسيصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعبة في وقت قريب.

ويشار إلى أن مصر، تخطط خلال العام المالي الجاري (ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل) لرفع معدل الإنتاج من امتياز غرب الدلتا إلى 320 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بزيادة عن العام السابق 2023-2024، البالغ متوسط إنتاجه 222 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
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