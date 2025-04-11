https://sarabic.ae/20250411/مصر-ترفع-أسعار-الوقود-بنسبة-تصل-إلى-15-1099431403.html
مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%
مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة المصرية رفعت، اليوم الجمعة، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسبة تصل إلى 15%، في أول زيادة خلال عام 2025. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T00:25+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر حكومي عن زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة، لأول مرة في 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأضافت الصحيفة: أن "لجنة تسعير المواد البترولية قررت زيادة أسعار الوقود والتنفيذ خلال ساعات".وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81 بالمئة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريبا من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قروضها الذي وقع العام الماضي.وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن خطة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، مما يشير إلى احتمال حدوث زيادات إضافية في الأسعار خلال الفترة المقبلة.وفي 12 مارس/آذار الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، مشددا على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.
https://sarabic.ae/20250326/هل-ترفع-الحكومة-المصرية-أسعار-الوقود-قبل-عيد-الفطر؟-رئيس-الوزراء-يكشف-الحقيقة-1098983637.html
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مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, العالم العربي
مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%
00:25 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 02:01 GMT 11.04.2025)
ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة المصرية رفعت، اليوم الجمعة، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسبة تصل إلى 15%، في أول زيادة خلال عام 2025.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر حكومي عن زيادة أسعار البنزين والسولار
اليوم الجمعة، لأول مرة في 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الصحيفة: أن "لجنة تسعير المواد البترولية قررت زيادة أسعار الوقود والتنفيذ خلال ساعات".
وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81 بالمئة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريبا من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قروضها الذي وقع العام الماضي.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن خطة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، مما يشير إلى احتمال حدوث زيادات إضافية في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وفي 12 مارس/آذار الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود
بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، مشددا على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.