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هل ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود قبل عيد الفطر؟.. رئيس الوزراء يكشف الحقيقة
هل ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود قبل عيد الفطر؟.. رئيس الوزراء يكشف الحقيقة
سبوتنيك عربي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، أن الحكومة لن ترفع أسعار المواد البترولية خلال عيد... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T21:06+0000
2025-03-26T21:05+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رئيس الوزراء أن "برنامج الزيادات سيكون متدرجاً ولن يتم مرة واحدة"، مشدداً على أن "السولار سيظل مدعماً"، جاء ذلك رداً على ما تردد عن نية الحكومة رفع الأسعار بشكل مفاجئ.وفي سياق متصل، نفى رئيس الوزراء الشائعات المتعلقة بتدهور مؤشرات الاقتصاد المصري، كاشفاً عن وصول معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الأخير، وهي "أقل نسبة تشهدها مصر منذ 20 عاماً".وأشار إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى أقل من النصف حالياً. كما لفت إلى تراجع معدل البطالة بين الشباب (15-29 سنة) من 26.5% قبل عشر سنوات إلى 14.2% حالياً.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.وعلى هامش الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، أكد السيسي أن "الدولة تبيع الوقود والمنتجات الأساسية بالجنيه المصري وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية لدعم المواطنين"، موضحا أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لاستيراد المواد البترولية، ثم تقوم ببيعها للمواطنين بالجنيه المصري وبأسعار مدعومة.وأضاف أنه إذا "تم بيع الوقود بالسعر الحقيقي، فسيكون السعر أعلى بكثير من السعر الحالي"، مؤكدا: "من المهم جدا أن نناقش هذه القضية بشكل موضوعي. الدولة تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة وفول الصويا وزيت الطعام وغيرها من السلع الأساسية".وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250323/الرئيس-المصري-يعلق-على-تحول-الدراما-إلى-تجارة-ويبدي-قلقه-على-الذوق-العام-1098871432.html
https://sarabic.ae/20250318/الحكومة-المصرية-تؤكد-العمل-على-حصر-التكلفة-الاقتصادية-لأعداد-اللاجئين-في-مصر-فيديو-1098733012.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار

هل ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود قبل عيد الفطر؟.. رئيس الوزراء يكشف الحقيقة

21:06 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، أن الحكومة لن ترفع أسعار المواد البترولية خلال عيد الفطر، مؤكداً أن أي زيادات مستقبلية ستتم بشكل تدريجي وفق برنامج إصلاحي حتى نهاية العام.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رئيس الوزراء أن "برنامج الزيادات سيكون متدرجاً ولن يتم مرة واحدة"، مشدداً على أن "السولار سيظل مدعماً"، جاء ذلك رداً على ما تردد عن نية الحكومة رفع الأسعار بشكل مفاجئ.
وفي سياق متصل، نفى رئيس الوزراء الشائعات المتعلقة بتدهور مؤشرات الاقتصاد المصري، كاشفاً عن وصول معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الأخير، وهي "أقل نسبة تشهدها مصر منذ 20 عاماً".
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وأشار إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى أقل من النصف حالياً. كما لفت إلى تراجع معدل البطالة بين الشباب (15-29 سنة) من 26.5% قبل عشر سنوات إلى 14.2% حالياً.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وعلى هامش الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، أكد السيسي أن "الدولة تبيع الوقود والمنتجات الأساسية بالجنيه المصري وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية لدعم المواطنين"، موضحا أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لاستيراد المواد البترولية، ثم تقوم ببيعها للمواطنين بالجنيه المصري وبأسعار مدعومة.
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وأضاف أنه إذا "تم بيع الوقود بالسعر الحقيقي، فسيكون السعر أعلى بكثير من السعر الحالي"، مؤكدا: "من المهم جدا أن نناقش هذه القضية بشكل موضوعي. الدولة تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة وفول الصويا وزيت الطعام وغيرها من السلع الأساسية".
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.
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