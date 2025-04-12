https://sarabic.ae/20250412/بعد-8-أيام-من-البحث-لحظة-انتشال-ضحية-سد-واد-جدارة-في-الجزائر-فيديو-1099483245.html
بعد 8 أيام من البحث.. لحظة انتشال ضحية سد "واد جدارة" في الجزائر.. فيديو
بعد 8 أيام من البحث.. لحظة انتشال ضحية سد "واد جدارة" في الجزائر.. فيديو
سبوتنيك عربي
استطاعت فرق الغطس التابعة لمصالح الحماية المدنية في الجزائر، يوم أمس الجمعة، من انتشال جثة رجل غرق في سد "واد جدارة" في ولاية سوك أهراس أقصى شمال شرقي البلاد،... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T12:45+0000
2025-04-12T12:45+0000
2025-04-12T13:04+0000
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وقالت الحماية المدنية في بيان: "شاركت في عملية البحث فرق غطس متخصصة تم استقدامها من مختلف ولايات الوطن، حيث تم تسخير كافة الوسائل البشرية والتقنية لضمان نجاح المهمة في ظروف صعبة تطلبت تنسيقًا عاليًا ومجهودات كبيرة من مختلف المتدخلين".وبعد استخراج الجثة، تم نقل جثة الرجل الغارق إلى قسم حفظ الجثث في المستشفى الجهوي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حتى الانتهاء من التحقيق، الذي يهدف إلى توضيح ملابسات الحادث.وشارك في عملية البحث 44 غطاسا.
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الجزائر, نادي الفيديو
بعد 8 أيام من البحث.. لحظة انتشال ضحية سد "واد جدارة" في الجزائر.. فيديو
12:45 GMT 12.04.2025 (تم التحديث: 13:04 GMT 12.04.2025)
استطاعت فرق الغطس التابعة لمصالح الحماية المدنية في الجزائر، يوم أمس الجمعة، من انتشال جثة رجل غرق في سد "واد جدارة" في ولاية سوك أهراس أقصى شمال شرقي البلاد، بعد عملية بحث استمرت 8 أيام.
وقالت الحماية المدنية في بيان: "شاركت في عملية البحث فرق غطس متخصصة تم استقدامها من مختلف ولايات الوطن، حيث تم تسخير كافة الوسائل البشرية والتقنية لضمان نجاح المهمة في ظروف صعبة تطلبت تنسيقًا عاليًا ومجهودات كبيرة من مختلف المتدخلين".
وبعد استخراج الجثة، تم نقل جثة الرجل الغارق إلى قسم حفظ الجثث في المستشفى الجهوي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حتى الانتهاء من التحقيق، الذي يهدف إلى توضيح ملابسات الحادث.
وشارك في عملية البحث 44 غطاسا.