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بعد طلب ترامب مرافقته للسعودية… وزير الدفاع الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل
بعد طلب ترامب مرافقته للسعودية… وزير الدفاع الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء زيارة وزير دفاعها، بيت هيغسيث، التي كانت مقررة لإسرائيل يوم الاثنين المقبل، وذلك في ظل التقارير التي تتحدث عن توتر في... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T06:34+0000
2025-05-10T06:34+0000
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أثار هذا القرار تساؤلات عديدة، خاصة بعدما كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية عن وجود خلافات بين الزعيمين، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً أوضح لوسائل إعلام أمريكية أن سبب الإلغاء يعود إلى طلب ترامب الشخصي من هيغسيث مرافقته في زيارته للمملكة العربية السعودية على متن الطائرة الرئاسية.من جانبه، نفى المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح على منصة "إكس"، يوم أمس الجمعة، أن يكون الوزير قد ألغى زيارته، مؤكداً أنه "تمت دعوته للانضمام إلى الرئيس في جولته بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل".وكشف مسؤول إسرائيلي آخر أن زيارة هيغسيث كانت جاهزة بعد تحضيرات استمرت عدة أيام، حيث كان من المقرر أن يلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء نتنياهو، بالإضافة إلى مشاركته في جلسات إحاطة على متن سفينة حربية إسرائيلية قبالة سواحل غزة، قبل أن ينضم لترامب في جولته الإقليمية يوم الثلاثاء.يذكر أن ترامب سيبدأ جولته في 12 مايو/ أيار برفقة وفد وزاري يضم كلاً من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الطاقة كريس رايت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن "هناك قاعدة واحدة تُرشده، ستدافع إسرائيل عن نفسها في كل مكان ضد أي تهديد بمفردها".ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء الأربعاء الماضي، شدد من خلالها على أن "إسرائيل ستدافع بنفسها عن نفسها ضد أي تهديد".وجاء تعليق نتنياهو، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على جماعة "أنصار الله" وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن "الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا الإعلان".
https://sarabic.ae/20250506/نتنياهو-من-اعتدى-علينا-سنعتدي-عليه-7-أضعاف-1100231379.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو

بعد طلب ترامب مرافقته للسعودية… وزير الدفاع الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل

06:34 GMT 10.05.2025
© AP Photo / Matias Delacroixوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء زيارة وزير دفاعها، بيت هيغسيث، التي كانت مقررة لإسرائيل يوم الاثنين المقبل، وذلك في ظل التقارير التي تتحدث عن توتر في العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أثار هذا القرار تساؤلات عديدة، خاصة بعدما كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية عن وجود خلافات بين الزعيمين، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً أوضح لوسائل إعلام أمريكية أن سبب الإلغاء يعود إلى طلب ترامب الشخصي من هيغسيث مرافقته في زيارته للمملكة العربية السعودية على متن الطائرة الرئاسية.
من جانبه، نفى المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح على منصة "إكس"، يوم أمس الجمعة، أن يكون الوزير قد ألغى زيارته، مؤكداً أنه "تمت دعوته للانضمام إلى الرئيس في جولته بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل".
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وكشف مسؤول إسرائيلي آخر أن زيارة هيغسيث كانت جاهزة بعد تحضيرات استمرت عدة أيام، حيث كان من المقرر أن يلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء نتنياهو، بالإضافة إلى مشاركته في جلسات إحاطة على متن سفينة حربية إسرائيلية قبالة سواحل غزة، قبل أن ينضم لترامب في جولته الإقليمية يوم الثلاثاء.
يذكر أن ترامب سيبدأ جولته في 12 مايو/ أيار برفقة وفد وزاري يضم كلاً من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الطاقة كريس رايت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.
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8 مايو, 17:36 GMT
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن "هناك قاعدة واحدة تُرشده، ستدافع إسرائيل عن نفسها في كل مكان ضد أي تهديد بمفردها".
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء الأربعاء الماضي، شدد من خلالها على أن "إسرائيل ستدافع بنفسها عن نفسها ضد أي تهديد".
وجاء تعليق نتنياهو، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على جماعة "أنصار الله" وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن "الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا الإعلان".
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