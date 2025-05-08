https://sarabic.ae/20250508/أوشاكوف-روسيا-وأمريكا-تتحركان-نحو-لقاء-ثنائي-بين-بوتين-وترامب--1100322294.html

أوشاكوف: روسيا وأمريكا تتحركان نحو لقاء ثنائي بين بوتين وترامب

أوشاكوف: روسيا وأمريكا تتحركان نحو لقاء ثنائي بين بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا وأمريكا، تتحركان نحو عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T17:36+0000

2025-05-08T17:36+0000

2025-05-08T18:30+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102497/45/1024974589_0:200:2909:1836_1920x0_80_0_0_736eee8b543ef0f71746afe2c0964ac2.jpg

وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتجهان نحو عقد لقاء ثنائي بين رئيسي البلدين: "يبدو لي أننا نتحرك إلى الأمام".وأردف: "يبدو لي أن هناك تفاهمًا على مطالبنا، وما نسعى إلى تحقيقه نتيجةً لهذا الوضع، وإلى حدٍ ما، لا تزال مطالبنا واعتباراتنا ومقترحاتنا تُؤخذ في الاعتبار، وإن لم تكن جميعها بالطبع، لكن العملية جارية".ووصف أوشاكوف التصريحات الأخيرة لجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأنها غريبة وبناءة للغاية، وقال: "لا تزال هناك تصريحات عامة (من الولايات المتحدة) ذات طبيعة مختلفة. إذا نظرت إلى تصريحات نائب الرئيس أمس، تبدو لي مثيرة للاهتمام، وأود أن أقول إنها تحتوي على توجيه بناء وجاد".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية بوقف إطلاق النار فقط.وقال لافروف: "لا يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية، من خلال وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على خط التماس وحده، بل يجب القضاء على أسبابها الجذرية، بما في ذلك القضاء على التهديدات الأمنية لروسيا".لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل المحادثات مع أمريكا بشأن أوكرانيا حتى اكتمالهالافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتف

https://sarabic.ae/20250507/لافروف-لا-يمكن-حل-الأزمة-الأوكرانية-بوقف-إطلاق-النار-فقط-1100239016.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن