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بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا
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أوشاكوف: روسيا وأمريكا تتحركان نحو لقاء ثنائي بين بوتين وترامب
أوشاكوف: روسيا وأمريكا تتحركان نحو لقاء ثنائي بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا وأمريكا، تتحركان نحو عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T17:36+0000
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وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتجهان نحو عقد لقاء ثنائي بين رئيسي البلدين: "يبدو لي أننا نتحرك إلى الأمام".وأردف: "يبدو لي أن هناك تفاهمًا على مطالبنا، وما نسعى إلى تحقيقه نتيجةً لهذا الوضع، وإلى حدٍ ما، لا تزال مطالبنا واعتباراتنا ومقترحاتنا تُؤخذ في الاعتبار، وإن لم تكن جميعها بالطبع، لكن العملية جارية".ووصف أوشاكوف التصريحات الأخيرة لجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأنها غريبة وبناءة للغاية، وقال: "لا تزال هناك تصريحات عامة (من الولايات المتحدة) ذات طبيعة مختلفة. إذا نظرت إلى تصريحات نائب الرئيس أمس، تبدو لي مثيرة للاهتمام، وأود أن أقول إنها تحتوي على توجيه بناء وجاد".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية بوقف إطلاق النار فقط.وقال لافروف: "لا يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية، من خلال وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على خط التماس وحده، بل يجب القضاء على أسبابها الجذرية، بما في ذلك القضاء على التهديدات الأمنية لروسيا".لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل المحادثات مع أمريكا بشأن أوكرانيا حتى اكتمالهالافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتف
https://sarabic.ae/20250507/لافروف-لا-يمكن-حل-الأزمة-الأوكرانية-بوقف-إطلاق-النار-فقط-1100239016.html
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أوشاكوف: روسيا وأمريكا تتحركان نحو لقاء ثنائي بين بوتين وترامب

17:36 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 18:30 GMT 08.05.2025)
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
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صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا وأمريكا، تتحركان نحو عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتجهان نحو عقد لقاء ثنائي بين رئيسي البلدين: "يبدو لي أننا نتحرك إلى الأمام".

وأكد أوشاكوف أن "المطالب والمقترحات الروسية تؤخذ في الاعتبار إلى حد ما من قبل الجانب الأمريكي، ولكن ليس كلها".

وأردف: "يبدو لي أن هناك تفاهمًا على مطالبنا، وما نسعى إلى تحقيقه نتيجةً لهذا الوضع، وإلى حدٍ ما، لا تزال مطالبنا واعتباراتنا ومقترحاتنا تُؤخذ في الاعتبار، وإن لم تكن جميعها بالطبع، لكن العملية جارية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
لافروف: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية بوقف إطلاق النار فقط
أمس, 06:39 GMT
ووصف أوشاكوف التصريحات الأخيرة لجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأنها غريبة وبناءة للغاية، وقال: "لا تزال هناك تصريحات عامة (من الولايات المتحدة) ذات طبيعة مختلفة. إذا نظرت إلى تصريحات نائب الرئيس أمس، تبدو لي مثيرة للاهتمام، وأود أن أقول إنها تحتوي على توجيه بناء وجاد".

وأكد أن "التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية تظهر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتفهم مطالب موسكو وأهدافها".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية بوقف إطلاق النار فقط.
وقال لافروف: "لا يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية، من خلال وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على خط التماس وحده، بل يجب القضاء على أسبابها الجذرية، بما في ذلك القضاء على التهديدات الأمنية لروسيا".
لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل المحادثات مع أمريكا بشأن أوكرانيا حتى اكتمالها
لافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتف
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