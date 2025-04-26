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https://sarabic.ae/20250426/لافروف-روسيا-لا-تستطيع-الكشف-عن-تفاصيل-محادثات-أوكرانيا-مع-الولايات-المتحدة-حتى-اكتمالها-1099904749.html
لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل محادثات أوكرانيا مع الولايات المتحدة حتى اكتمالها
لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل محادثات أوكرانيا مع الولايات المتحدة حتى اكتمالها
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا لا تنوي الكشف عن تفاصيل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية حتى اكتمالها رسميًا. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T02:54+0000
2025-04-26T02:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس.نيوز" الأمريكية: "نحن أشخاص مهذبون للغاية، وعلى عكس البعض الآخر، لا نناقش علنًا ما يُناقش في المفاوضات. وإلا، فلن تكون المفاوضات جادة".واقترح وزير الخارجية الروسي أيضًا مناقشة هذه القضية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لأنه "يسعده التحدث إلى أي شخص عبر وسائل الإعلام، حتى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وفي وقت سابق، قال لافروف للشبكة الأمريكية إن ترامب "ربما يكون الزعيم الوحيد على وجه الأرض الذي يُدرك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية" للأزمة الأوكرانية. وأضاف أن ترامب يعتقد "عن حق" أن الجانبين "يسيران في الاتجاه الصحيح"، لكنه أضاف أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى "صقل".واليوم، قال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "وصلتُ للتو إلى روما. كان يومًا جيدًا من المحادثات والاجتماعات مع روسيا وأوكرانيا. إنهم قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، وينبغي أن يجتمع الجانبان الآن، على أعلى المستويات، لإنهاء الأمر"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية".وأمس الجمعة، قال ترامب عبر "تروث سوشيال" إن "العمل على اتفاق السلام الشامل بين روسيا وأوكرانيا يسير بسلاسة. ويبدو أن النجاح قادم في المستقبل".وأشار ترامب في وقت لاحق إلى أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا أمس، عقد "اجتماعًا جيدًا".من جانبه، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أمس الجمعة، بأن لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وويتكوف، استمر نحو ثلاث ساعات وكان بناءً ومفيدًا.وقال أوشاكوف للصحفيين: "جرت محادثة لمدة ثلاث ساعات، وكانت بناءة ومفيدة للغاية في طبيعتها".وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عزمه على "إنهاء النزاع" في أوكرانيا والتحدث مع روسيا وأوكرانيا حول التسوية ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، لكن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة، ويكمن السبب في تشدد موقف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من مسألة التسوية السلمية للنزاع ودعم عدد من الدول الأوروبية لموقفه هذا بهدف إطالة أمد الحرب.ويوم الأربعاء الماضي، كان من المقرر عقد محادثات في لندن بين وفود أمريكية وأوروبية وأوكرانية لتسوية النزاع.ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كانت الولايات المتحدة تنوي اقتراح اعتراف الدول الأوروبية وأوكرانيا بضم القرم لروسيا، بينما كان حلفاء نظام كييف يأملون في الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل ذلك، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ألغوا الزيارة، ثم انسحب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا من المشاركة في الاجتماع، ونتيجة لذلك، عُقد الاجتماع على مستوى أدنى.وكما ذكرت الصحيفة، فإن سبب إفشال المحادثات كان غضب واشنطن من رفض كييف قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، وبدلًا من ذلك تفضل مناقشة وقف إطلاق النار الكامل أولًا، ثم كل شيء آخر لاحقًا.
https://sarabic.ae/20250425/ترامب-روسيا-وأوكرانيا-قريبتان-جدا-من-التوصل-إلى-اتفاق--1099903876.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل محادثات أوكرانيا مع الولايات المتحدة حتى اكتمالها

02:54 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 02:55 GMT 26.04.2025)
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا لا تنوي الكشف عن تفاصيل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية حتى اكتمالها رسميًا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس.نيوز" الأمريكية: "نحن أشخاص مهذبون للغاية، وعلى عكس البعض الآخر، لا نناقش علنًا ما يُناقش في المفاوضات. وإلا، فلن تكون المفاوضات جادة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق"
أمس, 22:10 GMT
واقترح وزير الخارجية الروسي أيضًا مناقشة هذه القضية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لأنه "يسعده التحدث إلى أي شخص عبر وسائل الإعلام، حتى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وفي وقت سابق، قال لافروف للشبكة الأمريكية إن ترامب "ربما يكون الزعيم الوحيد على وجه الأرض الذي يُدرك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية" للأزمة الأوكرانية. وأضاف أن ترامب يعتقد "عن حق" أن الجانبين "يسيران في الاتجاه الصحيح"، لكنه أضاف أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى "صقل".
واليوم، قال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "وصلتُ للتو إلى روما. كان يومًا جيدًا من المحادثات والاجتماعات مع روسيا وأوكرانيا. إنهم قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، وينبغي أن يجتمع الجانبان الآن، على أعلى المستويات، لإنهاء الأمر"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية".
وأمس الجمعة، قال ترامب عبر "تروث سوشيال" إن "العمل على اتفاق السلام الشامل بين روسيا وأوكرانيا يسير بسلاسة. ويبدو أن النجاح قادم في المستقبل".
وأشار ترامب في وقت لاحق إلى أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا أمس، عقد "اجتماعًا جيدًا".
من جانبه، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أمس الجمعة، بأن لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وويتكوف، استمر نحو ثلاث ساعات وكان بناءً ومفيدًا.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "جرت محادثة لمدة ثلاث ساعات، وكانت بناءة ومفيدة للغاية في طبيعتها".
وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عزمه على "إنهاء النزاع" في أوكرانيا والتحدث مع روسيا وأوكرانيا حول التسوية ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، لكن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة، ويكمن السبب في تشدد موقف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من مسألة التسوية السلمية للنزاع ودعم عدد من الدول الأوروبية لموقفه هذا بهدف إطالة أمد الحرب.
ويوم الأربعاء الماضي، كان من المقرر عقد محادثات في لندن بين وفود أمريكية وأوروبية وأوكرانية لتسوية النزاع.
ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كانت الولايات المتحدة تنوي اقتراح اعتراف الدول الأوروبية وأوكرانيا بضم القرم لروسيا، بينما كان حلفاء نظام كييف يأملون في الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل ذلك، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ألغوا الزيارة، ثم انسحب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا من المشاركة في الاجتماع، ونتيجة لذلك، عُقد الاجتماع على مستوى أدنى.
وكما ذكرت الصحيفة، فإن سبب إفشال المحادثات كان غضب واشنطن من رفض كييف قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، وبدلًا من ذلك تفضل مناقشة وقف إطلاق النار الكامل أولًا، ثم كل شيء آخر لاحقًا.
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