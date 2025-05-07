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لافروف: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية بوقف إطلاق النار فقط
لافروف: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية بوقف إطلاق النار فقط
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية بوقف إطلاق النار فقط. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T06:39+0000
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وقال لافروف: إنه لا يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية من خلال وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على خط التماس وحده، بل يجب القضاء على أسبابها الجذرية، بما في ذلك القضاء على التهديدات الأمنية لروسيا.وكتب لافروف في مقال بعنوان "روسيا وفيتنام: 75 عامًا من الصداقة والثقة والمساعدة المتبادلة" لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن": "أود أن أشكر أصدقائي الفيتناميين على موقفهم المتوازن من قضية التسوية الأوكرانية. لا يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد لهذه المشكلة إلا من خلال وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على خط التماس".وتابع: "ومن المهم أيضاً ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف، الذي انتهج، بعد استيلائه العنيف على السلطة عام 2014، سياسة إبادة كل ما يرتبط بروسيا والعالم الروسي، اللغة والثقافة والتقاليد الروسية، والكنيسة الأرثوذكسية، ووسائل الإعلام الناطقة بالروسية".وفي وقت سابق، قال لافروف، إن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن الكرة ليست في ملعب موسكو، مشيرًا إلى أن كييف "لم تثبت بعد قدرتها على التفاوض".لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل المحادثات مع أمريكا بشأن أوكرانيا حتى اكتمالهالافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-تبقى-منفتحة-على-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-لكن-الكرة-ليست-في-ملعبنا-1099955034.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا

لافروف: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية بوقف إطلاق النار فقط

06:39 GMT 07.05.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية بوقف إطلاق النار فقط.
وقال لافروف: إنه لا يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية من خلال وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على خط التماس وحده، بل يجب القضاء على أسبابها الجذرية، بما في ذلك القضاء على التهديدات الأمنية لروسيا.
وكتب لافروف في مقال بعنوان "روسيا وفيتنام: 75 عامًا من الصداقة والثقة والمساعدة المتبادلة" لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن": "أود أن أشكر أصدقائي الفيتناميين على موقفهم المتوازن من قضية التسوية الأوكرانية. لا يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد لهذه المشكلة إلا من خلال وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على خط التماس".

وأضاف لافروف: "أولاً، من الضروري القضاء على التهديدات التي يتعرض لها أمن روسيا نتيجة توسع "الناتو" شرقاً ومحاولات ضم أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلسي".

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لافروف: روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا لكن الكرة ليست في ملعبنا
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وتابع: "ومن المهم أيضاً ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف، الذي انتهج، بعد استيلائه العنيف على السلطة عام 2014، سياسة إبادة كل ما يرتبط بروسيا والعالم الروسي، اللغة والثقافة والتقاليد الروسية، والكنيسة الأرثوذكسية، ووسائل الإعلام الناطقة بالروسية".
وفي وقت سابق، قال لافروف، إن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن الكرة ليست في ملعب موسكو، مشيرًا إلى أن كييف "لم تثبت بعد قدرتها على التفاوض".
لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل المحادثات مع أمريكا بشأن أوكرانيا حتى اكتمالها
لافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
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