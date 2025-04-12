https://sarabic.ae/20250412/لافروف-يلقي-كلمة-بمنتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-في-تركيا-1099479236.html
لافروف يلقي كلمة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا... فيديو
لافروف يلقي كلمة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، كلمة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، الذي يعقد تحت شعار "استعادة الدبلوماسية في عالم متصدع". 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T10:45+0000
2025-04-12T10:45+0000
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وقال لافروف خلال الكلمة، إن "جهود المجتمع الأوروبي الأطلسي تتركز الآن على الاستعداد لحرب جديدة، مع قيادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لهذا الأمر".وأكد على أن "جميع جهود هذا المجتمع الأوروبي الأطلسي تنصب على الاستعداد لحرب جديدة. وألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، في طليعة هذا الجهد".كما أضاف لافروف، أن "الناتو فشل في تعزيز الأمن بسبب تعرضه للتلاعب من أطراف سعت إلى تحقيق مصالحها الأمنية".وحول العلاقات بين موسكو وواشنطن، أشار لافروف إلى أنه هناك دائمًا إمكانية للتحرك في العلاقات بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة.وقال أيضا: موسكو وواشنطن تناقشان إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة والمقترح جاء من الجانب الأميركي وروسيا لم ترفضه.ووفقا له فإن الولايات المتحدة تدرك ضرورة حل القضايا المتعلقة بالأراضي في سياق تسوية الصراع بأوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الحل الوحيد للصراع في أوكرانيا هو القضاء على أسبابه الجذرية وترامب يدرك ذلك.كما وصف لافروف تصريحات فلاديمير زيلينسكي، بشأن قوات حفظ السلام والجيش الأجنبي في أوكرانيا بأنها "مصابة بالفصام بشكل واضح".
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سيرغي لافروف يشارك في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة في جلسة خاصة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا
ويركز المنتدى هذا العام، الذي يعقد تحت شعار "استعادة الدبلوماسية في عالم متصدع"، على دور الدبلوماسية في التغلب على الخلافات العالمية وتعزيز الاستقرار. ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة القضايا الدولية، بما في ذلك سبل حل الصراع في أوكرانيا، وكذلك الوضع في قطاع غزة وسوريا.
2025-04-12T10:45+0000
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, видео
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, видео
لافروف يلقي كلمة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا... فيديو
10:45 GMT 12.04.2025 (تم التحديث: 11:31 GMT 12.04.2025)
يتبع
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، كلمة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، الذي يعقد تحت شعار "استعادة الدبلوماسية في عالم متصدع".
وقال لافروف خلال الكلمة، إن "جهود المجتمع الأوروبي الأطلسي تتركز الآن على الاستعداد لحرب جديدة، مع قيادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لهذا الأمر".
وأكد على أن "جميع جهود هذا المجتمع الأوروبي الأطلسي تنصب على الاستعداد لحرب جديدة. وألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، في طليعة هذا الجهد".
كما أضاف لافروف، أن "الناتو فشل في تعزيز الأمن بسبب تعرضه للتلاعب من أطراف سعت إلى تحقيق مصالحها الأمنية".
وحول العلاقات بين موسكو وواشنطن، أشار لافروف إلى أنه هناك دائمًا إمكانية للتحرك في العلاقات بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة.
وقال أيضا: موسكو وواشنطن تناقشان إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة والمقترح جاء من الجانب الأميركي وروسيا لم ترفضه.
ووفقا له فإن الولايات المتحدة تدرك ضرورة حل القضايا المتعلقة بالأراضي في سياق تسوية الصراع بأوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الحل الوحيد للصراع في أوكرانيا هو القضاء على أسبابه الجذرية وترامب يدرك ذلك.
كما وصف لافروف تصريحات فلاديمير زيلينسكي، بشأن قوات حفظ السلام والجيش الأجنبي في أوكرانيا بأنها "مصابة بالفصام بشكل واضح".