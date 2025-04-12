https://sarabic.ae/20250412/مصدر-المحادثات-الروسية-الأمريكية-ستستمر-في-تركيا-1099478548.html
مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستستمر في تركيا
مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستستمر في تركيا
سبوتنيك عربي
أكد خليل كوركماز، نائب رئيس العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم السبت، أن اختيار مدينة إسطنبول التركية، لعقد المحادثات الروسية... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T10:08+0000
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2025-04-12T10:08+0000
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وقال كوركماز لوكالة "سبوتنيك": "انظروا كيف جمع المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، ضيوفًا من جميع أنحاء العالم. تركيا لا تجمع الجميع على طاولة واحدة فحسب، بل تعمل أيضًا كصوت للضمير".وأضاف: "يتم حل الأزمات في سوريا وليبيا من خلال تركيا وعبر وساطتها. وفي هذا الصدد، فإن المفاوضات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة، واختيار إسطنبول كمكان للمحادثات لم يكن عرضيًا، وستستمر العملية في تركيا".وأردف نائب رئيس العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي: "لا ينبغي أن يكون هذا بمثابة مفاجأة. وجهة نظر تركيا في هذه العملية تعتمد على العدالة، ولا تسعى أنقرة إلى تحقيق أي أهداف".وأضاف كوركماز أن عقد قمة روسية أوكرانية في تركيا، أمر ممكن، لكن تنفيذها يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف.روبيو: المحادثة القادمة بين ترامب وبوتين ستسمح بإحراز تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانيةروبيو ولافروف يناقشان الخطوات المستقبلية بعد اجتماعات السعودية
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أخبار تركيا اليوم, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستستمر في تركيا
أكد خليل كوركماز، نائب رئيس العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم السبت، أن اختيار مدينة إسطنبول التركية، لعقد المحادثات الروسية الأمريكية، لم يكن من قبيل المصادفة، مشيرًا إلى أن المحادثات ستستمر في تركيا.
وقال كوركماز لوكالة "سبوتنيك": "انظروا كيف جمع المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، ضيوفًا من جميع أنحاء العالم. تركيا لا تجمع الجميع على طاولة واحدة فحسب، بل تعمل أيضًا كصوت للضمير".
وتابع: "تركيا أصبحت مركزًا للدبلوماسية العالمية في عالم متعدد الأقطاب من أجل تحقيق الأهداف المشتركة".
وأضاف: "يتم حل الأزمات في سوريا وليبيا من خلال تركيا وعبر وساطتها. وفي هذا الصدد، فإن المفاوضات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة، واختيار إسطنبول كمكان للمحادثات لم يكن عرضيًا، وستستمر العملية في تركيا".
وأردف نائب رئيس العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي: "لا ينبغي أن يكون هذا بمثابة مفاجأة. وجهة نظر تركيا في هذه العملية تعتمد على العدالة، ولا تسعى أنقرة إلى تحقيق أي أهداف".
وأضاف كوركماز أن عقد قمة روسية أوكرانية في تركيا، أمر ممكن، لكن تنفيذها يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف.