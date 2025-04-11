https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-ستيفن-ويتكوف-يصل-إلى-روسيا-1099438174.html

الكرملين: المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف يصل إلى روسيا

الكرملين: المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف يصل إلى روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصل إلى روسيا. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T08:12+0000

2025-04-11T08:12+0000

2025-04-11T08:24+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، أؤكد أنه سافر بالفعل إلى روسيا".وأضا بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول جدول أعمال الرئيس اليوم الجمعة: "سيكون هناك اجتماع بشأن تطوير البحرية الروسية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".وقال موقع أمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة وبيانات "فلايت رادار": "المبعوث الدبلوماسي للرئيس ترامب ستيف ويتكوف توجه إلى روسيا ومن المتوقع أن يلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة".وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتن.وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأميركي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى في الرياض.

https://sarabic.ae/20250411/المبعوث-الخاص-لترامب-ويتكوف-يتوجه-إلى-روسيا-ويتوقع-أن-يلتقي-بوتين-1099433959.html

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