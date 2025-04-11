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المبعوث الخاص لترامب ويتكوف يتوجه إلى روسيا ويتوقع أن يلتقي بوتين
المبعوث الخاص لترامب ويتكوف يتوجه إلى روسيا ويتوقع أن يلتقي بوتين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، توجه إلى روسيا، حيث من المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T06:52+0000
2025-04-11T06:52+0000
روسيا
العالم
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وقال موقع أمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة وبيانات "فلايت رادار": "المبعوث الدبلوماسي للرئيس ترامب ستيف ويتكوف توجه إلى روسيا ومن المتوقع أن يلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة".وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتن. وكما أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن المبعوث الخاص لترامب زود الجانب الروسي بمعلومات إضافية بشأن أوكرانيا، كما نقل بوتن، من خلال ويتكوف، معلومات وإشارات إضافية إلى نظيره الأمريكي.وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأميركي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى في الرياض.سيمونيان في تعليقها على تصريحات مبعوث ترامب بشأن أوكرانيا: وسائل الإعلام تستعد لشيء ماويتكوف: هناك شروط تطلبها روسيا لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250322/خبير-لـسبوتنيك-إدارة-ترامب-تسعى-في-المفاوضات-لتفاهم-كبير-مع-موسكو-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1098863581.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

المبعوث الخاص لترامب ويتكوف يتوجه إلى روسيا ويتوقع أن يلتقي بوتين

06:52 GMT 11.04.2025
© AP Photo / Evan Vucciستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئاسي الخاص للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئاسي الخاص للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، توجه إلى روسيا، حيث من المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال موقع أمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة وبيانات "فلايت رادار": "المبعوث الدبلوماسي للرئيس ترامب ستيف ويتكوف توجه إلى روسيا ومن المتوقع أن يلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة".

وأشار موقع "أكسيوس" الإخباري إلى أن هذا قد يكون بالفعل اللقاء الثالث بين بوتين وويتكوف.

وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتن.
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وكما أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن المبعوث الخاص لترامب زود الجانب الروسي بمعلومات إضافية بشأن أوكرانيا، كما نقل بوتن، من خلال ويتكوف، معلومات وإشارات إضافية إلى نظيره الأمريكي.
وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأميركي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى في الرياض.
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