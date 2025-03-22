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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250322/سيمونيان-في-تعليقها-على-تصريحات-مبعوث-ترامب-بشأن-أوكرانيا-وسائل-الإعلام-تستعد-لشيء-ما--1098855199.html
سيمونيان في تعليقها على تصريحات مبعوث ترامب بشأن أوكرانيا: وسائل الإعلام تستعد لشيء ما
سيمونيان في تعليقها على تصريحات مبعوث ترامب بشأن أوكرانيا: وسائل الإعلام تستعد لشيء ما
سبوتنيك عربي
نشرت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، على قناتها في "تلغرام" مقطعا من مقابلة المبعوث الخاص للولايات المتحدة، ستيف ويتكوف،... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T12:26+0000
2025-03-22T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت سيمونيان في قناتها الرسمية على "تلغرام": "قال مستشار ترامب إن السؤال الآن هو ما إذا كان العالم سيعترف بأن أراضينا الجديدة هي ملكنا. وفي الوقت نفسه، ذكّر بأن الناطقين بالروسية يعيشون هناك، وأن الاستفتاءات التي أجريت هناك صوتت فيها أغلبية ساحقة لصالح روسيا".وذكّرت سيمونيان بأن الولايات المتحدة لم تعترف أبدًا بدول البلطيق كجزء من الاتحاد السوفييتي، ولكن هذا الأمر لم يمنعها من أن تكون جزءاً من الاتحاد السوفييتي.وختمت سيمونيان: "يبدو أن وسائل الإعلام تستعد لشيء كهذا".وقال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإعلام محلي، يوم 16 مارس/ آذار الحالي، إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في غضون أسابيع.وكشف ويتكوف أن "كل من موسكو وكييف تريدان حل النزاع، والطرفان على استعداد لمناقشة تفاصيل الاتفاقيات؛ وكان اللقاء مع فلاديمير بوتين إيجابيا، وركز على إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية".
https://sarabic.ae/20250322/برلماني-روسي-حول-المفاوضات-مع-أمريكا-نتطلع-لتحقيق-تقدم---1098854749.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

سيمونيان في تعليقها على تصريحات مبعوث ترامب بشأن أوكرانيا: وسائل الإعلام تستعد لشيء ما

12:26 GMT 22.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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نشرت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، على قناتها في "تلغرام" مقطعا من مقابلة المبعوث الخاص للولايات المتحدة، ستيف ويتكوف، وعلقت عليها بأن "هذه هي الرسالة الرئيسية طوال فترة ولاية ترامب بشأن أوكرانيا. لا تمر مرور الكرام، هذا مهم".
وأضافت سيمونيان في قناتها الرسمية على "تلغرام": "قال مستشار ترامب إن السؤال الآن هو ما إذا كان العالم سيعترف بأن أراضينا الجديدة هي ملكنا. وفي الوقت نفسه، ذكّر بأن الناطقين بالروسية يعيشون هناك، وأن الاستفتاءات التي أجريت هناك صوتت فيها أغلبية ساحقة لصالح روسيا".
وذكّرت سيمونيان بأن الولايات المتحدة لم تعترف أبدًا بدول البلطيق كجزء من الاتحاد السوفييتي، ولكن هذا الأمر لم يمنعها من أن تكون جزءاً من الاتحاد السوفييتي.
وختمت سيمونيان: "يبدو أن وسائل الإعلام تستعد لشيء كهذا".
وقال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإعلام محلي، يوم 16 مارس/ آذار الحالي، إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في غضون أسابيع.
شخص يمشي أمام العلمين الروسي والأمريكي قبل المحادثات التي جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في مقر البعثة الأمريكية في جنيف، سويسرا، 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
برلماني روسي حول المفاوضات مع أمريكا: نتطلع لتحقيق تقدم
11:52 GMT

وأضاف ويتكوف، في وقت سابق، في حديث مع شبكة أخبار أمريكية، أن "الرئيس يستخدم كلمة أسابيع لوصف الإطار الزمني".

وكشف ويتكوف أن "كل من موسكو وكييف تريدان حل النزاع، والطرفان على استعداد لمناقشة تفاصيل الاتفاقيات؛ وكان اللقاء مع فلاديمير بوتين إيجابيا، وركز على إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية".
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