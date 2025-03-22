https://sarabic.ae/20250322/سيمونيان-في-تعليقها-على-تصريحات-مبعوث-ترامب-بشأن-أوكرانيا-وسائل-الإعلام-تستعد-لشيء-ما--1098855199.html

سيمونيان في تعليقها على تصريحات مبعوث ترامب بشأن أوكرانيا: وسائل الإعلام تستعد لشيء ما

سيمونيان في تعليقها على تصريحات مبعوث ترامب بشأن أوكرانيا: وسائل الإعلام تستعد لشيء ما

سبوتنيك عربي

نشرت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، على قناتها في "تلغرام" مقطعا من مقابلة المبعوث الخاص للولايات المتحدة، ستيف ويتكوف،... 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T12:26+0000

2025-03-22T12:26+0000

2025-03-22T12:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضافت سيمونيان في قناتها الرسمية على "تلغرام": "قال مستشار ترامب إن السؤال الآن هو ما إذا كان العالم سيعترف بأن أراضينا الجديدة هي ملكنا. وفي الوقت نفسه، ذكّر بأن الناطقين بالروسية يعيشون هناك، وأن الاستفتاءات التي أجريت هناك صوتت فيها أغلبية ساحقة لصالح روسيا".وذكّرت سيمونيان بأن الولايات المتحدة لم تعترف أبدًا بدول البلطيق كجزء من الاتحاد السوفييتي، ولكن هذا الأمر لم يمنعها من أن تكون جزءاً من الاتحاد السوفييتي.وختمت سيمونيان: "يبدو أن وسائل الإعلام تستعد لشيء كهذا".وقال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإعلام محلي، يوم 16 مارس/ آذار الحالي، إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في غضون أسابيع.وكشف ويتكوف أن "كل من موسكو وكييف تريدان حل النزاع، والطرفان على استعداد لمناقشة تفاصيل الاتفاقيات؛ وكان اللقاء مع فلاديمير بوتين إيجابيا، وركز على إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية".

https://sarabic.ae/20250322/برلماني-روسي-حول-المفاوضات-مع-أمريكا-نتطلع-لتحقيق-تقدم---1098854749.html

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