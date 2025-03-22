https://sarabic.ae/20250322/برلماني-روسي-حول-المفاوضات-مع-أمريكا-نتطلع-لتحقيق-تقدم---1098854749.html
برلماني روسي حول المفاوضات مع أمريكا: نتطلع لتحقيق تقدم
برلماني روسي حول المفاوضات مع أمريكا: نتطلع لتحقيق تقدم
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، اليوم السبت، عن أمله بأن يتمكن الجانبان الروسي والأمريكي من تحقيق تقدم في المفاوضات بين... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T11:52+0000
2025-03-22T11:52+0000
2025-03-22T12:24+0000
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وقال السيناتور الروسي في لقاء مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "نتوقع تحقيق بعض التقدم على الأقل. أولا وقبل كل شيء، لدينا سؤال (قضية) الذي (سنعمل) عليه بشكل مباشر". وكان كاراسين قد صرح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" أن الوفد الروسي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد، ويخطط الخبراء للعودة إلى موسكو يوم الثلاثاء.ويمثل الجانب الروسي كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على مبادرة البحر الأسود.
https://sarabic.ae/20250306/وزير-الخارجية-الأمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-حرب-بالوكالة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098425117.html
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روسيا, واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية
برلماني روسي حول المفاوضات مع أمريكا: نتطلع لتحقيق تقدم
11:52 GMT 22.03.2025 (تم التحديث: 12:24 GMT 22.03.2025)
أعرب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، اليوم السبت، عن أمله بأن يتمكن الجانبان الروسي والأمريكي من تحقيق تقدم في المفاوضات بين الجانبين في السعودية.
وقال السيناتور الروسي في لقاء مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "نتوقع تحقيق بعض التقدم
على الأقل. أولا وقبل كل شيء، لدينا سؤال (قضية) الذي (سنعمل) عليه بشكل مباشر".
وأوضح السيناتور الروسي: "ومن الصعب حساب جدول الأعمال بأكمله. نحن في مزاج للمواجهة (للعراك) من أجل حل قضية واحدة على الأقل".
وبحسب كاراسين، فإن الحالة المزاجية لأعضاء الوفد الروسي هي "قتالية وبناءة".
وكان كاراسين قد صرح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" أن الوفد الروسي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية
يوم الأحد، ويخطط الخبراء للعودة إلى موسكو يوم الثلاثاء.
ومن المقرر عقد اجتماع خبراء بين روسيا والولايات المتحدة، كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في 24 مارس/آذار، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويمثل الجانب الروسي كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على مبادرة البحر الأسود.