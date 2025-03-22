برلماني روسي حول المفاوضات مع أمريكا: نتطلع لتحقيق تقدم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250322/برلماني-روسي-حول-المفاوضات-مع-أمريكا-نتطلع-لتحقيق-تقدم---1098854749.html
برلماني روسي حول المفاوضات مع أمريكا: نتطلع لتحقيق تقدم
برلماني روسي حول المفاوضات مع أمريكا: نتطلع لتحقيق تقدم
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، اليوم السبت، عن أمله بأن يتمكن الجانبان الروسي والأمريكي من تحقيق تقدم في المفاوضات بين... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T11:52+0000
2025-03-22T12:24+0000
روسيا
واشنطن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094612236_0:197:2506:1606_1920x0_80_0_0_9faf3d09c8e0697b0e42e113e3743867.jpg
وقال السيناتور الروسي في لقاء مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "نتوقع تحقيق بعض التقدم على الأقل. أولا وقبل كل شيء، لدينا سؤال (قضية) الذي (سنعمل) عليه بشكل مباشر". وكان كاراسين قد صرح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" أن الوفد الروسي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد، ويخطط الخبراء للعودة إلى موسكو يوم الثلاثاء.ويمثل الجانب الروسي كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على مبادرة البحر الأسود.
https://sarabic.ae/20250306/وزير-الخارجية-الأمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-حرب-بالوكالة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098425117.html
واشنطن
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094612236_0:0:2506:1880_1920x0_80_0_0_c3e90862606364a33744ec2d22fdf786.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية

برلماني روسي حول المفاوضات مع أمريكا: نتطلع لتحقيق تقدم

11:52 GMT 22.03.2025 (تم التحديث: 12:24 GMT 22.03.2025)
© Denis Balibouseشخص يمشي أمام العلمين الروسي والأمريكي قبل المحادثات التي جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في مقر البعثة الأمريكية في جنيف، سويسرا، 2022
شخص يمشي أمام العلمين الروسي والأمريكي قبل المحادثات التي جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في مقر البعثة الأمريكية في جنيف، سويسرا، 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Denis Balibouse
تابعنا عبر
أعرب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، اليوم السبت، عن أمله بأن يتمكن الجانبان الروسي والأمريكي من تحقيق تقدم في المفاوضات بين الجانبين في السعودية.
وقال السيناتور الروسي في لقاء مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "نتوقع تحقيق بعض التقدم على الأقل. أولا وقبل كل شيء، لدينا سؤال (قضية) الذي (سنعمل) عليه بشكل مباشر".

وأوضح السيناتور الروسي: "ومن الصعب حساب جدول الأعمال بأكمله. نحن في مزاج للمواجهة (للعراك) من أجل حل قضية واحدة على الأقل".

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع في أوكرانيا حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة
6 مارس, 05:24 GMT

وبحسب كاراسين، فإن الحالة المزاجية لأعضاء الوفد الروسي هي "قتالية وبناءة".

وكان كاراسين قد صرح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" أن الوفد الروسي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد، ويخطط الخبراء للعودة إلى موسكو يوم الثلاثاء.

ومن المقرر عقد اجتماع خبراء بين روسيا والولايات المتحدة، كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في 24 مارس/آذار، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويمثل الجانب الروسي كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على مبادرة البحر الأسود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала