https://sarabic.ae/20250418/روبيو-المناقشات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-لا-يمكن-أن-تستمر-إلى-الأبد-1099667188.html

روبيو: المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

روبيو: المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن المحادثات مع ممثلي أوكرانيا في باريس، بشأن تسوية الصراع الأوكراني، "كانت إيجابية، وواشنطن تأمل في... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T08:38+0000

2025-04-18T08:38+0000

2025-04-18T08:38+0000

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وأكد روبيو، في مؤتمر صحفي عقب لقائه قادة أوروبيين وأوكرانيين، صباح اليوم الجمعة، أن "المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، والولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لمناقشة قضية الضمانات الأمنية لأوكرانيا علنًا".وقال الوزير الأمريكي، متحدثا من باريس، إن "واشنطن دعمت أوكرانيا لمدة 3 سنوات، لكنها الآن وصلت إلى نقطة تحتاج فيها إلى التركيز على أمور أخرى"، معربًا عن أمله بأن يتم التوصل في الاجتماع المقبل مع ممثلي أوروبا وكييف إلى إجابات "أكثر تحديدا" بشأن التسوية.وتابع ماركو روبيو: "ينبغي في غضون بضعة أيام أن نفهم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، في المستقبل القريب".وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، "يمكنها المساعدة في دفع عجلة السلام في أوكرانيا".ويوم أمس الخميس، جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، أطلعه فيها الأخير على الاتصالات مع أوكرانيا وممثلي الدول الأوروبية التي جرت في باريس.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 أبريل (نيسان الجاري)، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغ وزير الخارجية (الأمريكي)، المتواجد في باريس، عن الاتصالات التي أجراها هو والمبعوث الخاص للرئاسي الأمريكي ستيفن ويتكوف، مع ممثلين عن أوكرانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى".وأضاف البيان أن "لافروف أكد استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الزملاء الأمريكيين بهدف القضاء بشكل موثوق على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".وختم البيان: "اتفق الوزيران على الحفاظ على الاتصالات العملياتية، بما في ذلك في ضوء الاجتماعات التي يخطط لها الأمريكيون والأوروبيون مع الجانب الأوكراني الأسبوع المقبل".

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