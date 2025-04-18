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روبيو: المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد
روبيو: المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن المحادثات مع ممثلي أوكرانيا في باريس، بشأن تسوية الصراع الأوكراني، "كانت إيجابية، وواشنطن تأمل في... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T08:38+0000
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وأكد روبيو، في مؤتمر صحفي عقب لقائه قادة أوروبيين وأوكرانيين، صباح اليوم الجمعة، أن "المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، والولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لمناقشة قضية الضمانات الأمنية لأوكرانيا علنًا".وقال الوزير الأمريكي، متحدثا من باريس، إن "واشنطن دعمت أوكرانيا لمدة 3 سنوات، لكنها الآن وصلت إلى نقطة تحتاج فيها إلى التركيز على أمور أخرى"، معربًا عن أمله بأن يتم التوصل في الاجتماع المقبل مع ممثلي أوروبا وكييف إلى إجابات "أكثر تحديدا" بشأن التسوية.وتابع ماركو روبيو: "ينبغي في غضون بضعة أيام أن نفهم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، في المستقبل القريب".وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، "يمكنها المساعدة في دفع عجلة السلام في أوكرانيا".ويوم أمس الخميس، جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، أطلعه فيها الأخير على الاتصالات مع أوكرانيا وممثلي الدول الأوروبية التي جرت في باريس.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 أبريل (نيسان الجاري)، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغ وزير الخارجية (الأمريكي)، المتواجد في باريس، عن الاتصالات التي أجراها هو والمبعوث الخاص للرئاسي الأمريكي ستيفن ويتكوف، مع ممثلين عن أوكرانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى".وأضاف البيان أن "لافروف أكد استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الزملاء الأمريكيين بهدف القضاء بشكل موثوق على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".وختم البيان: "اتفق الوزيران على الحفاظ على الاتصالات العملياتية، بما في ذلك في ضوء الاجتماعات التي يخطط لها الأمريكيون والأوروبيون مع الجانب الأوكراني الأسبوع المقبل".
https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-نظيره-الأمريكي--1099654832.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

روبيو: المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

08:38 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Richard Drewالسناتور ماركو روبيو
السناتور ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Richard Drew
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صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن المحادثات مع ممثلي أوكرانيا في باريس، بشأن تسوية الصراع الأوكراني، "كانت إيجابية، وواشنطن تأمل في تلقي رد كييف قريبا".
وأكد روبيو، في مؤتمر صحفي عقب لقائه قادة أوروبيين وأوكرانيين، صباح اليوم الجمعة، أن "المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، والولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لمناقشة قضية الضمانات الأمنية لأوكرانيا علنًا".
وقال الوزير الأمريكي، متحدثا من باريس، إن "واشنطن دعمت أوكرانيا لمدة 3 سنوات، لكنها الآن وصلت إلى نقطة تحتاج فيها إلى التركيز على أمور أخرى"، معربًا عن أمله بأن يتم التوصل في الاجتماع المقبل مع ممثلي أوروبا وكييف إلى إجابات "أكثر تحديدا" بشأن التسوية.
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وتابع ماركو روبيو: "ينبغي في غضون بضعة أيام أن نفهم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، في المستقبل القريب".
وأوضح روبيو أن "الرئيس ترامب لا يزال مهتما بالتوصل إلى اتفاق، لكن لديه أولويات أخرى حول العالم، وهو مستعد للمضي قدما ما لم تظهر مؤشرات على إحراز تقدم".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، "يمكنها المساعدة في دفع عجلة السلام في أوكرانيا".
ويوم أمس الخميس، جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، أطلعه فيها الأخير على الاتصالات مع أوكرانيا وممثلي الدول الأوروبية التي جرت في باريس.
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13 أبريل, 09:48 GMT
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 أبريل (نيسان الجاري)، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغ وزير الخارجية (الأمريكي)، المتواجد في باريس، عن الاتصالات التي أجراها هو والمبعوث الخاص للرئاسي الأمريكي ستيفن ويتكوف، مع ممثلين عن أوكرانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى".
وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد خلال المحادثة على أن هذه الاتصالات جرت بما يتماشى مع مواضيع المشاورات التي جرت بين واشنطن وموسكو، بما في ذلك المحادثة الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وويتكوف (المبعوث الخاص للرئاسي الأمريكي، ستيفن) في سانت بطرسبورغ".
وأضاف البيان أن "لافروف أكد استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الزملاء الأمريكيين بهدف القضاء بشكل موثوق على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".
وختم البيان: "اتفق الوزيران على الحفاظ على الاتصالات العملياتية، بما في ذلك في ضوء الاجتماعات التي يخطط لها الأمريكيون والأوروبيون مع الجانب الأوكراني الأسبوع المقبل".
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