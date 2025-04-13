https://sarabic.ae/20250413/ترامب-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-تسير-على-ما-يرام-1099496910.html
ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرام
ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرام
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، بأن المفاوضات الرامية لحل الأزمة الأوكرانية، تسير على ما يرام. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T06:44+0000
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وقال الرئيس الأمريكي، في رد على سؤال صحفي: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روسيا، أول أمس الجمعة، في زيارة هي الثالثة من نوعها. حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.وقال المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان الرئيس بوتين يمكن أن يجري محادثة هاتفية مع ترامب، بعد اجتماعه مع ويتكوف: "نظريًا ممكن".الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-إمكانية-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-اليوم--1099459924.html
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روسيا, العالم, واشنطن, ترامب
روسيا, العالم, واشنطن, ترامب
ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرام
06:44 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 06:45 GMT 13.04.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، بأن المفاوضات الرامية لحل الأزمة الأوكرانية، تسير على ما يرام.
وقال الرئيس الأمريكي، في رد على سؤال صحفي: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".
وأضاف ترامب: "هناك لحظة يصبح فيها الأمر، إما أن تثبت جدارتك أوالصمت، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".
ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روسيا، أول أمس الجمعة، في زيارة هي الثالثة من نوعها. حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأوضح الكرملين أن اللقاء فرصة جيدة للغاية لنقل العناصر الأساسية لموقف روسيا، والمخاوف الرئيسية لروسيا، إلى الرئيس ترامب.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان الرئيس بوتين يمكن أن يجري محادثة هاتفية مع ترامب، بعد اجتماعه مع ويتكوف: "نظريًا ممكن".الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا