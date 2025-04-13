https://sarabic.ae/20250413/ترامب-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-تسير-على-ما-يرام-1099496910.html

ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرام

ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرام

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، بأن المفاوضات الرامية لحل الأزمة الأوكرانية، تسير على ما يرام. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T06:44+0000

2025-04-13T06:44+0000

2025-04-13T06:45+0000

روسيا

العالم

واشنطن

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099496148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a422d5031ae0ac7c03bc057d86f2c9f.jpg

وقال الرئيس الأمريكي، في رد على سؤال صحفي: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روسيا، أول أمس الجمعة، في زيارة هي الثالثة من نوعها. حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.وقال المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان الرئيس بوتين يمكن أن يجري محادثة هاتفية مع ترامب، بعد اجتماعه مع ويتكوف: "نظريًا ممكن".الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-إمكانية-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-اليوم--1099459924.html

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, واشنطن, ترامب