https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-إمكانية-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-اليوم--1099459924.html
الكرملين يعلق على إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب عقب الاجتماع مع ويتكوف
الكرملين يعلق على إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب عقب الاجتماع مع ويتكوف
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه نظريا من الممكن أن يكون هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T18:35+0000
2025-04-11T18:35+0000
2025-04-11T18:36+0000
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وقال بيسكوف ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان بوتين يمكن أن يجري محادثة هاتفية مع ترامب بعد اجتماعه مع ويتكوف: "نظرياً ممكن".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، في سان بطرسبورغ سيكون مغلقاً.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الجمعة، ببدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-بدء-لقاء-بوتين-وويتكوف-في-سان-بطرسبورغ-1099455901.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يعلق على إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب عقب الاجتماع مع ويتكوف
18:35 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 18:36 GMT 11.04.2025)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه نظريا من الممكن أن يكون هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب اجتماع بوتين مع ويتكوف، في سان بطرسبورغ.
وقال بيسكوف ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان بوتين يمكن أن يجري محادثة هاتفية مع ترامب بعد اجتماعه مع ويتكوف: "نظرياً ممكن".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، في سان بطرسبورغ سيكون مغلقاً.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي التلفزيوني بافيل زاروبين، نُشرت على قناة الصحفي على "تلغرام"، إن "المصافحة الأولى هي مؤشر طبيعي تمامًا، فهذه ليست المرة الأولى التي يلتقيان فيها. لكن عملية المحادثات في حد ذاتها عملية مغلقة".
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الجمعة، ببدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.