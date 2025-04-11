https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-بدء-لقاء-بوتين-وويتكوف-في-سان-بطرسبورغ-1099455901.html

الكرملين: بدء لقاء بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ... فيديو

الكرملين: بدء لقاء بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الجمعة، ببدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T14:49+0000

2025-04-11T14:49+0000

2025-04-11T15:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، عن بدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سان بطرسبورغ.صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، جوانب التسوية في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصل إلى روسيا.وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتين.وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأمريكي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض.

https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-ستتم-مناقشة-جوانب-التسوية-الأوكرانية-خلال-لقاء-بوتين-ومبعوث-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف--1099451795.html

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