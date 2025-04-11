https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-بدء-لقاء-بوتين-وويتكوف-في-سان-بطرسبورغ-1099455901.html
الكرملين: بدء لقاء بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ... فيديو
الكرملين: بدء لقاء بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الجمعة، ببدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T14:49+0000
2025-04-11T14:49+0000
2025-04-11T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، عن بدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سان بطرسبورغ.صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، جوانب التسوية في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصل إلى روسيا.وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتين.وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأمريكي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض.
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-ستتم-مناقشة-جوانب-التسوية-الأوكرانية-خلال-لقاء-بوتين-ومبعوث-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف--1099451795.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: بدء لقاء بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ... فيديو
14:49 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 15:00 GMT 11.04.2025)
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الجمعة، ببدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، عن بدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سان بطرسبورغ.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، جوانب التسوية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية، هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية".
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصل إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، أؤكد أنه سافر بالفعل إلى روسيا".
وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتين.
وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأمريكي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض.