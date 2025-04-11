https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-ستتم-مناقشة-جوانب-التسوية-الأوكرانية-خلال-لقاء-بوتين-ومبعوث-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف--1099451795.html
الكرملين: ستتم مناقشة جوانب التسوية الأوكرانية خلال لقاء بوتين ومبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف
الكرملين: ستتم مناقشة جوانب التسوية الأوكرانية خلال لقاء بوتين ومبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، جوانب التسوية في... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T12:46+0000
2025-04-11T12:46+0000
2025-04-11T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية. هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية".وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصل إلى روسيا.وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول جدول أعمال الرئيس، اليوم الجمعة: "سيكون هناك اجتماع بشأن تطوير البحرية الروسية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتين.وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأمريكي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض.
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-ستيفن-ويتكوف-يصل-إلى-روسيا-1099438174.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: ستتم مناقشة جوانب التسوية الأوكرانية خلال لقاء بوتين ومبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف
12:46 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 13:09 GMT 11.04.2025)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، جوانب التسوية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية. هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية".
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصل إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، أؤكد أنه سافر بالفعل إلى روسيا".
وأجاب بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين بوتين وويتكوف: "إذا كان هناك اجتماع، فسوف نعلمكم به".
وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول جدول أعمال الرئيس، اليوم الجمعة: "سيكون هناك اجتماع بشأن تطوير البحرية الروسية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".
وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتين.
وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأمريكي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض.