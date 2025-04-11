https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-ستتم-مناقشة-جوانب-التسوية-الأوكرانية-خلال-لقاء-بوتين-ومبعوث-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف--1099451795.html

الكرملين: ستتم مناقشة جوانب التسوية الأوكرانية خلال لقاء بوتين ومبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف

الكرملين: ستتم مناقشة جوانب التسوية الأوكرانية خلال لقاء بوتين ومبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، جوانب التسوية في... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T12:46+0000

2025-04-11T12:46+0000

2025-04-11T13:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية. هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية".وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصل إلى روسيا.وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول جدول أعمال الرئيس، اليوم الجمعة: "سيكون هناك اجتماع بشأن تطوير البحرية الروسية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتين.وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأمريكي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض.

https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-ستيفن-ويتكوف-يصل-إلى-روسيا-1099438174.html

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