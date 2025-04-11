https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-موسكو-وواشنطن-تنخرطان-في-عمل-بالغ-الدقة-للبحث-عن-أسس-للتسوية-في-أوكرانيا--1099455503.html
الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا
الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان عملهما الدقيق بشأن تطبيع العلاقات والبحث المشترك عن أسس للتسوية في... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T14:54+0000
2025-04-11T14:54+0000
2025-04-11T14:54+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقال بيسكوف، للصحفيين متحدثًا عن زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إلى روسيا: "يستمر العمل، عمل دقيق للغاية، ويتم تبادل الآراء والمواقف. ولا داعي هنا توقع اختراقات. عملية تطبيع العلاقات جارية، والبحث جارٍ، إذا جاز التعبير، عن أسس للدخول في مسار التسوية حول أوكرانيا".وكان بيسكوف قد أكد، في وقت سابق من اليوم، وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى روسيا. مشيرا في نفس الوقت، إلى لقاء مرتقب سيجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأردف قائلا: "هذه فرصة جيدة للغاية بالنسبة لنا لنقل العناصر الأساسية لموقف روسيا، والمخاوف الرئيسية لروسيا، والتي ستصبح لاحقًا معروفة للرئيس ترامب".واتفق الرئيسان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل.وشدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يُعد شرطًا أساسيًا لحل النزاع سلميًا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.وزارة الدفاع البريطانية تدعو إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييفلافروف: واشنطن تريد التعمق في الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا على عكس أوروبا
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-ستتم-مناقشة-جوانب-التسوية-الأوكرانية-خلال-لقاء-بوتين-ومبعوث-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف--1099451795.html
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-ستيفن-ويتكوف-يصل-إلى-روسيا-1099438174.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان عملهما الدقيق بشأن تطبيع العلاقات والبحث المشترك عن أسس للتسوية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف، للصحفيين متحدثًا عن زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إلى روسيا: "يستمر العمل، عمل دقيق للغاية، ويتم تبادل الآراء والمواقف. ولا داعي هنا توقع اختراقات. عملية تطبيع العلاقات جارية، والبحث جارٍ، إذا جاز التعبير، عن أسس للدخول في مسار التسوية حول أوكرانيا".
وكان بيسكوف قد أكد، في وقت سابق من اليوم، وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى روسيا. مشيرا في نفس الوقت، إلى لقاء مرتقب سيجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأردف قائلا: "هذه فرصة جيدة للغاية بالنسبة لنا لنقل العناصر الأساسية لموقف روسيا، والمخاوف الرئيسية لروسيا،
والتي ستصبح لاحقًا معروفة للرئيس ترامب".
وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، قد ناقشا، خلال اتصال هاتفي في 18 آذار/مارس الماضي، سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وشروط منع التصعيد، وعددًا من القضايا الدولية الأخرى.
واتفق الرئيسان على أن الصراع في أوكرانيا
يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل.
وشدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية
والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يُعد شرطًا أساسيًا لحل النزاع سلميًا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.