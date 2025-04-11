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الكرملين: بدء لقاء بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ... فيديو
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الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا
الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان عملهما الدقيق بشأن تطبيع العلاقات والبحث المشترك عن أسس للتسوية في... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T14:54+0000
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وقال بيسكوف، للصحفيين متحدثًا عن زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إلى روسيا: "يستمر العمل، عمل دقيق للغاية، ويتم تبادل الآراء والمواقف. ولا داعي هنا توقع اختراقات. عملية تطبيع العلاقات جارية، والبحث جارٍ، إذا جاز التعبير، عن أسس للدخول في مسار التسوية حول أوكرانيا".وكان بيسكوف قد أكد، في وقت سابق من اليوم، وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى روسيا. مشيرا في نفس الوقت، إلى لقاء مرتقب سيجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأردف قائلا: "هذه فرصة جيدة للغاية بالنسبة لنا لنقل العناصر الأساسية لموقف روسيا، والمخاوف الرئيسية لروسيا، والتي ستصبح لاحقًا معروفة للرئيس ترامب".واتفق الرئيسان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل.وشدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يُعد شرطًا أساسيًا لحل النزاع سلميًا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.وزارة الدفاع البريطانية تدعو إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييفلافروف: واشنطن تريد التعمق في الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا على عكس أوروبا
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https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-ستيفن-ويتكوف-يصل-إلى-روسيا-1099438174.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا

14:54 GMT 11.04.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان عملهما الدقيق بشأن تطبيع العلاقات والبحث المشترك عن أسس للتسوية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف، للصحفيين متحدثًا عن زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إلى روسيا: "يستمر العمل، عمل دقيق للغاية، ويتم تبادل الآراء والمواقف. ولا داعي هنا توقع اختراقات. عملية تطبيع العلاقات جارية، والبحث جارٍ، إذا جاز التعبير، عن أسس للدخول في مسار التسوية حول أوكرانيا".
وكان بيسكوف قد أكد، في وقت سابق من اليوم، وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى روسيا. مشيرا في نفس الوقت، إلى لقاء مرتقب سيجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأردف قائلا: "هذه فرصة جيدة للغاية بالنسبة لنا لنقل العناصر الأساسية لموقف روسيا، والمخاوف الرئيسية لروسيا، والتي ستصبح لاحقًا معروفة للرئيس ترامب".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: ستتم مناقشة جوانب التسوية الأوكرانية خلال لقاء بوتين ومبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف
12:46 GMT
وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، قد ناقشا، خلال اتصال هاتفي في 18 آذار/مارس الماضي، سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وشروط منع التصعيد، وعددًا من القضايا الدولية الأخرى.
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
الكرملين: المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف يصل إلى روسيا
08:12 GMT
واتفق الرئيسان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل.
وشدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يُعد شرطًا أساسيًا لحل النزاع سلميًا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.
وزارة الدفاع البريطانية تدعو إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييف
لافروف: واشنطن تريد التعمق في الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا على عكس أوروبا
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