https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-موسكو-وواشنطن-تنخرطان-في-عمل-بالغ-الدقة-للبحث-عن-أسس-للتسوية-في-أوكرانيا--1099455503.html

الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا

الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان عملهما الدقيق بشأن تطبيع العلاقات والبحث المشترك عن أسس للتسوية في... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T14:54+0000

2025-04-11T14:54+0000

2025-04-11T14:54+0000

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وقال بيسكوف، للصحفيين متحدثًا عن زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إلى روسيا: "يستمر العمل، عمل دقيق للغاية، ويتم تبادل الآراء والمواقف. ولا داعي هنا توقع اختراقات. عملية تطبيع العلاقات جارية، والبحث جارٍ، إذا جاز التعبير، عن أسس للدخول في مسار التسوية حول أوكرانيا".وكان بيسكوف قد أكد، في وقت سابق من اليوم، وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى روسيا. مشيرا في نفس الوقت، إلى لقاء مرتقب سيجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأردف قائلا: "هذه فرصة جيدة للغاية بالنسبة لنا لنقل العناصر الأساسية لموقف روسيا، والمخاوف الرئيسية لروسيا، والتي ستصبح لاحقًا معروفة للرئيس ترامب".واتفق الرئيسان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل.وشدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يُعد شرطًا أساسيًا لحل النزاع سلميًا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.وزارة الدفاع البريطانية تدعو إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييفلافروف: واشنطن تريد التعمق في الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا على عكس أوروبا

https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-ستتم-مناقشة-جوانب-التسوية-الأوكرانية-خلال-لقاء-بوتين-ومبعوث-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف--1099451795.html

https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-ستيفن-ويتكوف-يصل-إلى-روسيا-1099438174.html

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