https://sarabic.ae/20250411/موسكو-مناقشات-إرسال-قوات-ردع-إلى-أوكرانيا-تمهد-لتدخل-أجنبي-1099432570.html

موسكو: مناقشات إرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا تمهد لتدخل أجنبي

موسكو: مناقشات إرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا تمهد لتدخل أجنبي

سبوتنيك عربي

قال أليكسي بوليشوك، مدير إدارة رابطة الدول المستقلة الثانية في وزارة الخارجية الروسية، إن المناقشات الجارية في لندن وباريس حول إرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T03:11+0000

2025-04-11T03:11+0000

2025-04-11T03:11+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وأضاف بوليشوك في تصريح لـ"سبوتنيك": "مسألة حفظ السلام ليست مطروحة حالياً على جدول الأعمال. فوفقاً للممارسات الدولية، يُعد تحقيق تسوية سلمية أو وقف إطلاق نار مستدام شرطاً أساسياً لنشر قوات حفظ سلام".وأشار إلى أن كييف ترفض الانخراط في عملية السلام، بل وتعرقل حتى العمل بموجب وقف مؤقت للضربات على المنشآت الحيوية للطاقة.وأكد أن "المفاوضات الجارية بشأن تشكيل ما يُعرف بـ'قوات الردع'، والتي تقودها حالياً فرنسا وبريطانيا ضمن ما يسمى بـ'تحالف الراغبين'، تُعد في الواقع استعداداً لتدخل أجنبي".وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لن يعني حربا هجينة بل تورطا مباشرا لـ"الناتو" في الصراع مع روسيا.وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "لن نلتزم بشكل قاطع بمثل هذه الإجراءات. وهذا يعني، كما أريد أن أقول مرة أخرى، ليس التدخل الهجين المزعوم، بل المشاركة المباشرة الرسمية وغير المقنعة لدول حلف شمال الأطلسي في الحرب ضد روسيا الاتحادية. وهذا لا يمكن السماح به".وأوضح لافروف، أن "هذا يأتي على خلفية التصريح العصبي الذي أدلى به ماكرون أمس، بأن روسيا تشكل تهديدا. وهذا يعني أنه إذا كانت تشكل تهديدا، فيجب إرسال قوات لمواجهة هذا التهديد".وتواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250306/لافروف-نشر-قوات-أوروبية-في-أوكرانيا-لن-يعني-حربا-هجينة-بل-تورطا-مباشرا-لـالناتو-في-الصراع--1098433173.html

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