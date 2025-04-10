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واشنطن: المفاوضات مع روسيا تقتصر على التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
واشنطن: المفاوضات مع روسيا تقتصر على التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل المضي قدماً في... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T20:30+0000
2025-04-10T20:30+0000
روسيا
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وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "أوضح الرئيس دونالد ترامب، أن هناك بندًا واحدًا فقط على جدول أعمال المفاوضات مع روسيا، وهو وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك أي ديناميكيات أخرى حتى يتم حل هذه المسألة".وقال: "نأمل أن نتمكن من إبرام اتفاق مع روسيا وأوكرانيا في وقت قريب نسبيا لإنهاء القتال".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق الدقيقة في موقف كييف.وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250404/الكرملين--روسيا-تعمل-حاليا-على-إعادة-بناء-العلاقات-مع-الولايات-المتحدة---1099214924.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

واشنطن: المفاوضات مع روسيا تقتصر على التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

20:30 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل المضي قدماً في حل قضايا التسوية التالية.
وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "أوضح الرئيس دونالد ترامب، أن هناك بندًا واحدًا فقط على جدول أعمال المفاوضات مع روسيا، وهو وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك أي ديناميكيات أخرى حتى يتم حل هذه المسألة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لحل الصراع "قريبا نسبيا".

وقال: "نأمل أن نتمكن من إبرام اتفاق مع روسيا وأوكرانيا في وقت قريب نسبيا لإنهاء القتال".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
الكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
4 أبريل, 10:44 GMT
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق الدقيقة في موقف كييف.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".
الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية
‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا
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