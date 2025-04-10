https://sarabic.ae/20250410/واشنطن-المفاوضات-مع-روسيا-تقتصر-على-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1099428786.html

واشنطن: المفاوضات مع روسيا تقتصر على التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

واشنطن: المفاوضات مع روسيا تقتصر على التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل المضي قدماً في... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T20:30+0000

2025-04-10T20:30+0000

2025-04-10T20:30+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "أوضح الرئيس دونالد ترامب، أن هناك بندًا واحدًا فقط على جدول أعمال المفاوضات مع روسيا، وهو وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك أي ديناميكيات أخرى حتى يتم حل هذه المسألة".وقال: "نأمل أن نتمكن من إبرام اتفاق مع روسيا وأوكرانيا في وقت قريب نسبيا لإنهاء القتال".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق الدقيقة في موقف كييف.وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250404/الكرملين--روسيا-تعمل-حاليا-على-إعادة-بناء-العلاقات-مع-الولايات-المتحدة---1099214924.html

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