https://sarabic.ae/20250404/الكرملين--روسيا-تعمل-حاليا-على-إعادة-بناء-العلاقات-مع-الولايات-المتحدة---1099214924.html

الكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة

الكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T10:44+0000

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وقال دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة".وأشار بيسكوف إلى أن الاتصالات التي أجراها رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في واشنطن مهمة للغاية، وسيستمر العمل فيها.وفي وقت سابق، قال دميترييف للصحفيين إنه عقد خلال اليومين الماضيين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، اجتماعات في العاصمة الأمريكية مع مسؤولين رئيسيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.وقال دميترييف إنه تم خلال المحادثات مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة النقل الجوي المباشر بين البلدين.البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات نشطة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا التسويةالكرملين: روسيا تواصل اتصالاتها مع أمريكا بشأن أوكرانيا

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