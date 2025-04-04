https://sarabic.ae/20250404/الكرملين--روسيا-تعمل-حاليا-على-إعادة-بناء-العلاقات-مع-الولايات-المتحدة---1099214924.html
الكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
الكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T10:44+0000
2025-04-04T10:44+0000
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وقال دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة".وأشار بيسكوف إلى أن الاتصالات التي أجراها رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في واشنطن مهمة للغاية، وسيستمر العمل فيها.وفي وقت سابق، قال دميترييف للصحفيين إنه عقد خلال اليومين الماضيين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، اجتماعات في العاصمة الأمريكية مع مسؤولين رئيسيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.وقال دميترييف إنه تم خلال المحادثات مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة النقل الجوي المباشر بين البلدين.البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات نشطة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا التسويةالكرملين: روسيا تواصل اتصالاتها مع أمريكا بشأن أوكرانيا
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكرملين: روسيا تعمل حاليا على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا في الوقت الحالي تعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "أنتم تعلمون أننا منخرطون الآن في استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة".
وأشار بيسكوف إلى أن الاتصالات التي أجراها رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في واشنطن مهمة للغاية، وسيستمر العمل فيها.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن الحديث اليوم عن تفاؤل واثق بالمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة: "إن الاتصالات، كتلك التي أجراها كيريل دميترييف، في واشنطن، بالغة الأهمية. هذا مهم للغاية. سيستمر العمل".
وفي وقت سابق، قال دميترييف للصحفيين
إنه عقد خلال اليومين الماضيين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، اجتماعات في العاصمة الأمريكية مع مسؤولين رئيسيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال دميترييف إنه تم خلال المحادثات مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات
بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة النقل الجوي المباشر بين البلدين.