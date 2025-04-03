موسكو: هناك العديد من اللاعبين الذين يحاولون تعطيل الحوار بين روسيا وأمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لدى الولايات المتحدة مشروع في الشرق الأوسط ستستخدم القوة لتنفيذه
16:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
17:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250403/موسكو-هناك-العديد-من-اللاعبين-الذين-يحاولون-تعطيل-الحوار-بين-روسيا-وأمريكا-1099203411.html
موسكو: هناك العديد من اللاعبين الذين يحاولون تعطيل الحوار بين روسيا وأمريكا
موسكو: هناك العديد من اللاعبين الذين يحاولون تعطيل الحوار بين روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
صرّح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن هناك العديد من اللاعبين الذين يحاولون تعطيل الحوار بين... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T20:50+0000
2025-04-03T20:50+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919038_0:232:3072:1959_1920x0_80_0_0_88dfaf54eb64c946317ab77c18a807d8.jpg
وقال دميترييف للصحفيين الروس في واشنطن: "نرى أن عددا كبيرا جدا من اللاعبين، من دول مختلفة، يحاولون تعطيل هذا الحوار واستعادة العلاقات الروسية الأمريكية، ويحاولون منع حل تلك القضايا التي تحتاج إلى حل".وتابع دميترييف: "أحد المواضيع الرئيسية هو استعادة العلاقات الروسية الأمريكية، والحوار الذي توقف وانقطع في ظل إدارة (الرئيس الأمريكي السابق) جو بايدن".وأوضح أنه "ما زالت هناك خلافات قائمة بين روسيا والولايات المتحدة لكن الطرفين يسعيان جاهدين للتغلب عليها".وأكد دميترييف أن العديد من الشركات الأمريكية ترغب في العودة إلى السوق الروسية.وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على زيارة دميترييف لواشنطن: "من الواضح أنه بناء على تعليمات الرئيس، وفي إطار ولايته، وفي هذه الحالة الممثل الخاص للرئيس، من الواضح ما هي القضايا التي سيتم مناقشتها".دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسياالخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي
https://sarabic.ae/20250403/الكرملين-دميترييف-يجري-محادثات-في-واشنطن-بتعليمات-من-بوتين---1099178642.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_722fae86a54cb6e0d9512fb278e4f512.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو: هناك العديد من اللاعبين الذين يحاولون تعطيل الحوار بين روسيا وأمريكا

20:50 GMT 03.04.2025
© AP Photo / Baraa Anwerالرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف يصل إلى العاصمة السعودية الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية
الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف يصل إلى العاصمة السعودية الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Baraa Anwer
تابعنا عبر
صرّح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن هناك العديد من اللاعبين الذين يحاولون تعطيل الحوار بين روسيا وأمريكا.
وقال دميترييف للصحفيين الروس في واشنطن: "نرى أن عددا كبيرا جدا من اللاعبين، من دول مختلفة، يحاولون تعطيل هذا الحوار واستعادة العلاقات الروسية الأمريكية، ويحاولون منع حل تلك القضايا التي تحتاج إلى حل".

وأضاف دميترييف أنه "خلال اليومين الماضيين، وبناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في العاصمة الأمريكية مع مسؤولين رئيسيين في إدارة ترامب".

وتابع دميترييف: "أحد المواضيع الرئيسية هو استعادة العلاقات الروسية الأمريكية، والحوار الذي توقف وانقطع في ظل إدارة (الرئيس الأمريكي السابق) جو بايدن".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
الكرملين: دميترييف يجري محادثات في واشنطن بتعليمات من بوتين
11:04 GMT
وأوضح أنه "ما زالت هناك خلافات قائمة بين روسيا والولايات المتحدة لكن الطرفين يسعيان جاهدين للتغلب عليها".

وأشار دميترييف إلى أن روسيا والولايات المتحدة اتخذتا 3 خطوات إلى الأمام خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة مسائل التعاون في القطب الشمالي والمعادن الأرضية النادرة مع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأكد دميترييف أن العديد من الشركات الأمريكية ترغب في العودة إلى السوق الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يجري اتصالات في واشنطن نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على زيارة دميترييف لواشنطن: "من الواضح أنه بناء على تعليمات الرئيس، وفي إطار ولايته، وفي هذه الحالة الممثل الخاص للرئيس، من الواضح ما هي القضايا التي سيتم مناقشتها".
دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسيا
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала