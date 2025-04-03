https://sarabic.ae/20250403/موسكو-هناك-العديد-من-اللاعبين-الذين-يحاولون-تعطيل-الحوار-بين-روسيا-وأمريكا-1099203411.html

موسكو: هناك العديد من اللاعبين الذين يحاولون تعطيل الحوار بين روسيا وأمريكا

موسكو: هناك العديد من اللاعبين الذين يحاولون تعطيل الحوار بين روسيا وأمريكا

سبوتنيك عربي

صرّح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن هناك العديد من اللاعبين الذين يحاولون تعطيل الحوار بين... 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T20:50+0000

2025-04-03T20:50+0000

2025-04-03T20:50+0000

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وقال دميترييف للصحفيين الروس في واشنطن: "نرى أن عددا كبيرا جدا من اللاعبين، من دول مختلفة، يحاولون تعطيل هذا الحوار واستعادة العلاقات الروسية الأمريكية، ويحاولون منع حل تلك القضايا التي تحتاج إلى حل".وتابع دميترييف: "أحد المواضيع الرئيسية هو استعادة العلاقات الروسية الأمريكية، والحوار الذي توقف وانقطع في ظل إدارة (الرئيس الأمريكي السابق) جو بايدن".وأوضح أنه "ما زالت هناك خلافات قائمة بين روسيا والولايات المتحدة لكن الطرفين يسعيان جاهدين للتغلب عليها".وأكد دميترييف أن العديد من الشركات الأمريكية ترغب في العودة إلى السوق الروسية.وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على زيارة دميترييف لواشنطن: "من الواضح أنه بناء على تعليمات الرئيس، وفي إطار ولايته، وفي هذه الحالة الممثل الخاص للرئيس، من الواضح ما هي القضايا التي سيتم مناقشتها".دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسياالخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي

https://sarabic.ae/20250403/الكرملين-دميترييف-يجري-محادثات-في-واشنطن-بتعليمات-من-بوتين---1099178642.html

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