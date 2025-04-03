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لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
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الكرملين: دميترييف يجري محادثات في واشنطن بتعليمات من بوتين
الكرملين: دميترييف يجري محادثات في واشنطن بتعليمات من بوتين
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف،... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T11:04+0000
2025-04-03T11:04+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على زيارة دميترييف لواشنطن: "من الواضح أنه بناء على تعليمات الرئيس، وفي إطار ولايته، وفي هذه الحالة الممثل الخاص للرئيس، من الواضح ما هي القضايا التي سيتم مناقشتها".وأكد بيسكوف أن تفاصيل زيارة دميترييف إلى واشنطن سيتم نشرها بعد انتهاء الزيارة. وقال بيسكوف إنه "سيقدم بعد ذلك معلومات عند اكتمال الاتصال"، مؤكدا أنه لا يستطيع حتى الآن تقديم تفاصيل حول زيارة دميترييف.وفي وقت سابق، كتب دميترييف على قناته على "تلغرام": "الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وهو الأهم بالنسبة للعالم أجمع، تم تدميره بالكامل في ظل إدارة بايدن"، مؤكدا أن استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة عملية صعبة، لكن كل محادثة توفر فرصة لمزيد من التقدم.وأفاد دميترييف أنه عقد، يومي الأربعاء والخميس، بناء على تعليمات من الرئيس بوتين، اجتماعات في واشنطن مع ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.الكرملين يعلق على خطط ترامب لزيارة السعوديةالخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي
https://sarabic.ae/20250330/دميترييف-موسكو-وواشنطن-بدأتا-مناقشات-بشأن-المعادن-النادرة-والمشاريع-في-روسيا-1099087451.html
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الكرملين: دميترييف يجري محادثات في واشنطن بتعليمات من بوتين

11:04 GMT 03.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يجري اتصالات في واشنطن نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على زيارة دميترييف لواشنطن: "من الواضح أنه بناء على تعليمات الرئيس، وفي إطار ولايته، وفي هذه الحالة الممثل الخاص للرئيس، من الواضح ما هي القضايا التي سيتم مناقشتها".
وأكد بيسكوف أن تفاصيل زيارة دميترييف إلى واشنطن سيتم نشرها بعد انتهاء الزيارة. وقال بيسكوف إنه "سيقدم بعد ذلك معلومات عند اكتمال الاتصال"، مؤكدا أنه لا يستطيع حتى الآن تقديم تفاصيل حول زيارة دميترييف.
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وفي وقت سابق، كتب دميترييف على قناته على "تلغرام": "الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وهو الأهم بالنسبة للعالم أجمع، تم تدميره بالكامل في ظل إدارة بايدن"، مؤكدا أن استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة عملية صعبة، لكن كل محادثة توفر فرصة لمزيد من التقدم.
وأفاد دميترييف أنه عقد، يومي الأربعاء والخميس، بناء على تعليمات من الرئيس بوتين، اجتماعات في واشنطن مع ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الكرملين يعلق على خطط ترامب لزيارة السعودية
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