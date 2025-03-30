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دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسيا
دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، بأن موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات حول المعادن الأرضية النادرة ومشاريع مختلفة في روسيا. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-31T00:40+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
المعادن
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موسكو – سبوتنيك. وقال دميترييف لصحيفة "إزفيستيا"، "المعادن الأرضية النادرة مجال مهم للتعاون، وبالتأكيد بدأنا مناقشات حول معادن أرضية نادرة مختلفة ومشاريع في روسيا"يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول تطوير صناعة المعادن الأرضية النادرة في نهاية فبراير الماضي أن تطوير هذا القطاع ضروري للمنافسة بنجاح في الأسواق العالمية وتطوير أهم مجالات الاقتصاد الروسي.ولاحقا، أعرب الرئيس الروسي في مقابلة مع مقدم برامج القناة الروسية الأولى بافل زاروبين عن استعداد موسكو لعرض فرص التعاون مع الولايات المتحدة في مجال المعادن الأرضية النادرة.
https://sarabic.ae/20250331/ترامب-زيلينسكي-يريد-الانسحاب-من-صفقة-المعادن-الحيوية-بين-الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-1099087286.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, المعادن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, المعادن

دميترييف: موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن النادرة والمشاريع في روسيا

22:40 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 00:40 GMT 31.03.2025)
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
تابعنا عبر
صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، بأن موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات حول المعادن الأرضية النادرة ومشاريع مختلفة في روسيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال دميترييف لصحيفة "إزفيستيا"، "المعادن الأرضية النادرة مجال مهم للتعاون، وبالتأكيد بدأنا مناقشات حول معادن أرضية نادرة مختلفة ومشاريع في روسيا"
وبحسب دميترييف، أبدت بعض الشركات بالفعل اهتماما بهذه المشاريع.
يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول تطوير صناعة المعادن الأرضية النادرة في نهاية فبراير الماضي أن تطوير هذا القطاع ضروري للمنافسة بنجاح في الأسواق العالمية وتطوير أهم مجالات الاقتصاد الروسي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
ترامب: زيلينسكي يريد الانسحاب من صفقة المعادن الحيوية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
00:23 GMT
ولاحقا، أعرب الرئيس الروسي في مقابلة مع مقدم برامج القناة الروسية الأولى بافل زاروبين عن استعداد موسكو لعرض فرص التعاون مع الولايات المتحدة في مجال المعادن الأرضية النادرة.
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