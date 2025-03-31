https://sarabic.ae/20250331/ترامب-زيلينسكي-يريد-الانسحاب-من-صفقة-المعادن-الحيوية-بين-الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-1099087286.html
ترامب: زيلينسكي يريد الانسحاب من صفقة المعادن الحيوية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
ترامب: زيلينسكي يريد الانسحاب من صفقة المعادن الحيوية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي يريد الانسحاب من صفقة المعادن الحيوية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T00:23+0000
2025-03-31T00:23+0000
2025-03-31T00:30+0000
زيلينسكي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097689608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bbff8b63654d8068c5fa595edd678b3.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب: "إذا انسحب زيلينسكي من اتفاقية المعادن فإنه سيواجه مشاكل كبيرة".في 28 فبراير، التقى ترامب بزيلينسكي في واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة المعادن. ومع ذلك، انهارت المناقشات بعد خلاف في المكتب البيضاوي. عقب محادثات جرت في 11 مارس/آذار، اتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا على توقيع اتفاقية شاملة بشأن تطوير الموارد المعدنية الأوكرانية، وفقًا لبيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي. وقد انتقد زيلينسكي الولايات المتحدة لإغفالها أي ذكر للضمانات الأمنية من الاتفاقية، وجعلها تدور حصرًا حول السيطرة الأمريكية على الموارد. كما أعرب عن أسفه لتكرار الولايات المتحدة تعديل بنود الاتفاقية، لكنه أكد أن كييف لا تزال مهتمة بإبرامها إذا كان ذلك ضروريًا لمواصلة تلقي المساعدات والمعلومات الاستخباراتية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250326/زيلينسكي-ليس-لدينا-أموال-للقوات-المسلحة-ويجب-تمويلها-من-الغرب-1098955079.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097689608_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_41a983d1449fbd34e0f7d63618765a54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: زيلينسكي يريد الانسحاب من صفقة المعادن الحيوية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
00:23 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 00:30 GMT 31.03.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي يريد الانسحاب من صفقة المعادن الحيوية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب: "إذا انسحب زيلينسكي
من اتفاقية المعادن فإنه سيواجه مشاكل كبيرة".
وأضاف، "زيلينسكي يريد أن يكون عضوا في حلف الناتو لكنه لن يحظى بذلك أبدا وهو يفهم هذا الأمر ويعرفه".
في 28 فبراير، التقى ترامب بزيلينسكي في واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة المعادن. ومع ذلك، انهارت المناقشات بعد خلاف في المكتب البيضاوي.
عقب محادثات جرت في 11 مارس/آذار، اتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا على توقيع اتفاقية شاملة بشأن تطوير الموارد المعدنية الأوكرانية، وفقًا لبيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي.
وقد انتقد زيلينسكي الولايات المتحدة لإغفالها أي ذكر للضمانات الأمنية من الاتفاقية، وجعلها تدور حصرًا حول السيطرة الأمريكية على الموارد.
كما أعرب عن أسفه لتكرار الولايات المتحدة تعديل بنود الاتفاقية، لكنه أكد أن كييف لا تزال مهتمة بإبرامها إذا كان ذلك ضروريًا لمواصلة تلقي المساعدات والمعلومات الاستخباراتية الأمريكية.