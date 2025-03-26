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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250326/زيلينسكي-ليس-لدينا-أموال-للقوات-المسلحة-ويجب-تمويلها-من-الغرب-1098955079.html
زيلينسكي: ليس لدينا أموال للقوات المسلحة ويجب تمويلها من الغرب
زيلينسكي: ليس لدينا أموال للقوات المسلحة ويجب تمويلها من الغرب
سبوتنيك عربي
اعترف فلاديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا ليس لديها أموال للقوات المسلحة الأوكرانية، لذلك في رأيه، "يجب تمويلها" من قبل الدول الغربية، وخاصة أوروبا. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T07:04+0000
2025-03-26T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي: "إنهم (القوات الأوكرانية) بحاجة إلى الراحة والتناوب والاحتياطيات والرواتب. وأعتقد أن هذه مشكلة حقيقية، لأن الجيش كان دائمًا أصغر مما هو عليه الآن".وتابع: "عندما يكون الجيش أكبر بثلاث مرات مما كان عليه، فإنه يحتاج إلى تمويل. ميزانية أوكرانيا ليست كافية. تحتاج إلى برامج منفصلة. يجب أن تمولها أوروبا. من الناحية المثالية، أوروبا وأمريكا".وقال زيلينسكي: "إذا كانت المرحلة التالية عبارة عن سلام قسري ومهين، وإذا ظلت أوكرانيا... لوحدها وإذا كان شركاؤنا ليسوا شركاء لنا لسبب ما، فسوف تقع أوكرانيا في حالة من الكساد... لا أعتقد أن هذا سيحدث. سيكون ذلك خيانة من جانب شركائنا. وأعتقد أن فرص حدوث ذلك تكاد تكون معدومة".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20250313/إعلام-روسيا-تسقط-ورقة-زيلينسكي-التفاوضية-بخطوات-حاسمة-ومفاجئة-1098619787.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: ليس لدينا أموال للقوات المسلحة ويجب تمويلها من الغرب

07:04 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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اعترف فلاديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا ليس لديها أموال للقوات المسلحة الأوكرانية، لذلك في رأيه، "يجب تمويلها" من قبل الدول الغربية، وخاصة أوروبا.
وقال زيلينسكي: "إنهم (القوات الأوكرانية) بحاجة إلى الراحة والتناوب والاحتياطيات والرواتب. وأعتقد أن هذه مشكلة حقيقية، لأن الجيش كان دائمًا أصغر مما هو عليه الآن".
وتابع: "عندما يكون الجيش أكبر بثلاث مرات مما كان عليه، فإنه يحتاج إلى تمويل. ميزانية أوكرانيا ليست كافية. تحتاج إلى برامج منفصلة. يجب أن تمولها أوروبا. من الناحية المثالية، أوروبا وأمريكا".
وأضاف في مقابلة مع مجلة "تايم"، أنه في الظروف الحالية سيعتمد أكثر على أوروبا.
وقال زيلينسكي: "إذا كانت المرحلة التالية عبارة عن سلام قسري ومهين، وإذا ظلت أوكرانيا... لوحدها وإذا كان شركاؤنا ليسوا شركاء لنا لسبب ما، فسوف تقع أوكرانيا في حالة من الكساد... لا أعتقد أن هذا سيحدث. سيكون ذلك خيانة من جانب شركائنا. وأعتقد أن فرص حدوث ذلك تكاد تكون معدومة".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
إعلام: روسيا تسقط ورقة زيلينسكي التفاوضية بخطوات حاسمة ومفاجئة
13 مارس, 09:07 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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