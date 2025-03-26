https://sarabic.ae/20250326/زيلينسكي-ليس-لدينا-أموال-للقوات-المسلحة-ويجب-تمويلها-من-الغرب-1098955079.html
زيلينسكي: ليس لدينا أموال للقوات المسلحة ويجب تمويلها من الغرب
زيلينسكي: ليس لدينا أموال للقوات المسلحة ويجب تمويلها من الغرب
سبوتنيك عربي
اعترف فلاديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا ليس لديها أموال للقوات المسلحة الأوكرانية، لذلك في رأيه، "يجب تمويلها" من قبل الدول الغربية، وخاصة أوروبا. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T07:04+0000
2025-03-26T07:04+0000
2025-03-26T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097850503_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c66562209c2530d1e182e00af0cd972.jpg
وقال زيلينسكي: "إنهم (القوات الأوكرانية) بحاجة إلى الراحة والتناوب والاحتياطيات والرواتب. وأعتقد أن هذه مشكلة حقيقية، لأن الجيش كان دائمًا أصغر مما هو عليه الآن".وتابع: "عندما يكون الجيش أكبر بثلاث مرات مما كان عليه، فإنه يحتاج إلى تمويل. ميزانية أوكرانيا ليست كافية. تحتاج إلى برامج منفصلة. يجب أن تمولها أوروبا. من الناحية المثالية، أوروبا وأمريكا".وقال زيلينسكي: "إذا كانت المرحلة التالية عبارة عن سلام قسري ومهين، وإذا ظلت أوكرانيا... لوحدها وإذا كان شركاؤنا ليسوا شركاء لنا لسبب ما، فسوف تقع أوكرانيا في حالة من الكساد... لا أعتقد أن هذا سيحدث. سيكون ذلك خيانة من جانب شركائنا. وأعتقد أن فرص حدوث ذلك تكاد تكون معدومة".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20250313/إعلام-روسيا-تسقط-ورقة-زيلينسكي-التفاوضية-بخطوات-حاسمة-ومفاجئة-1098619787.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097850503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4f00365f6f4584237150dfde7646cc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: ليس لدينا أموال للقوات المسلحة ويجب تمويلها من الغرب
اعترف فلاديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا ليس لديها أموال للقوات المسلحة الأوكرانية، لذلك في رأيه، "يجب تمويلها" من قبل الدول الغربية، وخاصة أوروبا.
وقال زيلينسكي: "إنهم (القوات الأوكرانية) بحاجة إلى الراحة والتناوب والاحتياطيات والرواتب. وأعتقد أن هذه مشكلة حقيقية، لأن الجيش كان دائمًا أصغر مما هو عليه الآن".
وتابع: "عندما يكون الجيش أكبر بثلاث مرات مما كان عليه، فإنه يحتاج إلى تمويل. ميزانية أوكرانيا ليست كافية. تحتاج إلى برامج منفصلة. يجب أن تمولها أوروبا. من الناحية المثالية، أوروبا وأمريكا".
وأضاف في مقابلة مع مجلة "تايم"، أنه في الظروف الحالية سيعتمد أكثر على أوروبا.
وقال زيلينسكي: "إذا كانت المرحلة التالية عبارة عن سلام قسري ومهين، وإذا ظلت أوكرانيا... لوحدها وإذا كان شركاؤنا ليسوا شركاء لنا لسبب ما، فسوف تقع أوكرانيا في حالة من الكساد... لا أعتقد أن هذا سيحدث. سيكون ذلك خيانة من جانب شركائنا. وأعتقد أن فرص حدوث ذلك تكاد تكون معدومة".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.