https://sarabic.ae/20250330/زعيم-حزب-فرنسي-أوقفوا-وحوش-نظام-كييف-1099078273.html
زعيم حزب فرنسي: أوقفوا وحوش نظام كييف
زعيم حزب فرنسي: أوقفوا وحوش نظام كييف
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسيين، فلوريان فيليبو، إلى وقف تقديم المساعدات المالية والعسكرية لنظام كييف وتسوية النزاع من أجل وقف تعسف الضباط العسكريين في... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T13:33+0000
2025-03-30T13:33+0000
2025-03-30T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "رجال ميليشيا زيلينسكي يختطفون ساعيًا في منتصف الشارع لإرساله إلى خط المواجهة! هذا لا يتوقف! كل ذلك من أجل الاتحاد الأوروبي وبلاك روك وخطط الحرب المظلمة!".هكذا علق السياسي على مقطع فيديو يظهر فيه ضباط الشرطة في أوديسا وهم يقبضون على رجل توصيل في الشارع ويضعونه بالقوة في سيارة. وفي الوقت نفسه، حاول المارة مساعدة الرجل دون جدوى.يتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالتعبئة القسرية على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، والتي تُظهر ممثلي اللجان العسكرية الأوكرانية، وغالبًا ما يتم ضرب الرجال واستخدام القوة ضدهم، واقتيادهم في حافلات صغيرة.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسوم التعبئة العامة، حيث يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.مسؤول في قوات كييف: معظم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم في الشوارع لا يريدون القتالإعلام: نظام كييف يلقي القبض على 3 نواب ويكبلهم "بالسوار" لعدم التحاقهم بالخدمة العسكرية
https://sarabic.ae/20241017/قائد-الجيش-الأوكراني-السابق-يدعو-لتعبئة-نساء-أوكرانيا-في-الجيش-لإنقاذ-أوروبا--1093885923.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
زعيم حزب فرنسي: أوقفوا وحوش نظام كييف
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسيين، فلوريان فيليبو، إلى وقف تقديم المساعدات المالية والعسكرية لنظام كييف وتسوية النزاع من أجل وقف تعسف الضباط العسكريين في أوكرانيا.
وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "رجال ميليشيا زيلينسكي يختطفون ساعيًا في منتصف الشارع لإرساله إلى خط المواجهة! هذا لا يتوقف! كل ذلك من أجل الاتحاد الأوروبي وبلاك روك وخطط الحرب المظلمة!".
وأضاف: "هناك حاجة ماسة للسلام لوقف هذه الوحوش والعنف! لنوقف تسليح وتمويل هذا النظام!".
هكذا علق السياسي على مقطع فيديو يظهر فيه ضباط الشرطة في أوديسا وهم يقبضون على رجل توصيل في الشارع ويضعونه بالقوة في سيارة. وفي الوقت نفسه، حاول المارة مساعدة الرجل دون جدوى.
17 أكتوبر 2024, 16:46 GMT
يتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالتعبئة القسرية على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، والتي تُظهر ممثلي اللجان العسكرية الأوكرانية، وغالبًا ما يتم ضرب الرجال واستخدام القوة ضدهم، واقتيادهم في حافلات صغيرة.
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسوم التعبئة العامة، حيث يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.