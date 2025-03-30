زعيم حزب فرنسي: أوقفوا وحوش نظام كييف

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
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10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
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حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250330/زعيم-حزب-فرنسي-أوقفوا-وحوش-نظام-كييف-1099078273.html
زعيم حزب فرنسي: أوقفوا وحوش نظام كييف
زعيم حزب فرنسي: أوقفوا وحوش نظام كييف
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسيين، فلوريان فيليبو، إلى وقف تقديم المساعدات المالية والعسكرية لنظام كييف وتسوية النزاع من أجل وقف تعسف الضباط العسكريين في... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T13:33+0000
2025-03-30T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "رجال ميليشيا زيلينسكي يختطفون ساعيًا في منتصف الشارع لإرساله إلى خط المواجهة! هذا لا يتوقف! كل ذلك من أجل الاتحاد الأوروبي وبلاك روك وخطط الحرب المظلمة!".هكذا علق السياسي على مقطع فيديو يظهر فيه ضباط الشرطة في أوديسا وهم يقبضون على رجل توصيل في الشارع ويضعونه بالقوة في سيارة. وفي الوقت نفسه، حاول المارة مساعدة الرجل دون جدوى.يتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالتعبئة القسرية على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، والتي تُظهر ممثلي اللجان العسكرية الأوكرانية، وغالبًا ما يتم ضرب الرجال واستخدام القوة ضدهم، واقتيادهم في حافلات صغيرة.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسوم التعبئة العامة، حيث يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.مسؤول في قوات كييف: معظم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم في الشوارع لا يريدون القتالإعلام: نظام كييف يلقي القبض على 3 نواب ويكبلهم "بالسوار" لعدم التحاقهم بالخدمة العسكرية
https://sarabic.ae/20241017/قائد-الجيش-الأوكراني-السابق-يدعو-لتعبئة-نساء-أوكرانيا-في-الجيش-لإنقاذ-أوروبا--1093885923.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زعيم حزب فرنسي: أوقفوا وحوش نظام كييف

13:33 GMT 30.03.2025
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الانتقال إلى بنك الصورمباني سكنية مدمرة بعد القتال العنيف بين عناصر الشرطة العسكرية الشيشانية والقوات النازيين الأوكرانية
مباني سكنية مدمرة بعد القتال العنيف بين عناصر الشرطة العسكرية الشيشانية والقوات النازيين الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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تابعنا عبر
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسيين، فلوريان فيليبو، إلى وقف تقديم المساعدات المالية والعسكرية لنظام كييف وتسوية النزاع من أجل وقف تعسف الضباط العسكريين في أوكرانيا.
وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "رجال ميليشيا زيلينسكي يختطفون ساعيًا في منتصف الشارع لإرساله إلى خط المواجهة! هذا لا يتوقف! كل ذلك من أجل الاتحاد الأوروبي وبلاك روك وخطط الحرب المظلمة!".

وأضاف: "هناك حاجة ماسة للسلام لوقف هذه الوحوش والعنف! لنوقف تسليح وتمويل هذا النظام!".

هكذا علق السياسي على مقطع فيديو يظهر فيه ضباط الشرطة في أوديسا وهم يقبضون على رجل توصيل في الشارع ويضعونه بالقوة في سيارة. وفي الوقت نفسه، حاول المارة مساعدة الرجل دون جدوى.
لقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد الجيش الأوكراني السابق يدعو لتعبئة نساء أوكرانيا في الجيش "لإنقاذ أوروبا"
17 أكتوبر 2024, 16:46 GMT
يتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالتعبئة القسرية على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، والتي تُظهر ممثلي اللجان العسكرية الأوكرانية، وغالبًا ما يتم ضرب الرجال واستخدام القوة ضدهم، واقتيادهم في حافلات صغيرة.
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسوم التعبئة العامة، حيث يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.
مسؤول في قوات كييف: معظم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم في الشوارع لا يريدون القتال
إعلام: نظام كييف يلقي القبض على 3 نواب ويكبلهم "بالسوار" لعدم التحاقهم بالخدمة العسكرية
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