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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240927/مسؤول-في-قوات-كييف-معظم-الأوكرانيين-الذين-تمت-تعبئتهم-في-الشوارع-لا-يريدون-القتال-1093198482.html
مسؤول في قوات كييف: معظم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم في الشوارع لا يريدون القتال
مسؤول في قوات كييف: معظم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم في الشوارع لا يريدون القتال
سبوتنيك عربي
ذكر يوري نيسترينكو، موظف في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في كييف، أن الغالبية العظمى من الأوكرانيين، الذين تمت تعبئتهم من الشوارع، لا يريدون القتال في صفوف... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T17:51+0000
2024-09-27T17:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81d8cdb4ef3724e71e82d49568c3f7d4.jpg
ونقلت صحيفة "موند" عن نيسترينكو، قوله: "80 بالمئة ممن تم القبض عليهم في الشوارع لا يريدون القتال".كما اشتكى نيسترينك من أن هناك عددًا قليلاً جدًا من الأوكرانيين، الذين يرغبون "طوعًا" في الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.ويتم نشر مقاطع فيديو خاصة باستخدام العنف أثناء التعبئة العسكرية في أوكرانيا، على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، حيث يقوم ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري الأوكرانية، في كثير من الأحيان، بضرب واستخدام القوة على الرجال في سن التعبئة، ويأخذونهم في حافلات صغيرة في اتجاه غير معروف.وفي 18 مايو/ أيار الماضي، دخل "قانون تعزيز التعبئة" في أوكرانيا، حيز التنفيذ، إذ يلزم "القانون" جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسوم التعبئة العامة، حيث يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.
https://sarabic.ae/20240927/مشاهد-لتدمير-معدات-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-فيديو-1093185586.html
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مسؤول في قوات كييف: معظم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم في الشوارع لا يريدون القتال

17:51 GMT 27.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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ذكر يوري نيسترينكو، موظف في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في كييف، أن الغالبية العظمى من الأوكرانيين، الذين تمت تعبئتهم من الشوارع، لا يريدون القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
ونقلت صحيفة "موند" عن نيسترينكو، قوله: "80 بالمئة ممن تم القبض عليهم في الشوارع لا يريدون القتال".
كما اشتكى نيسترينك من أن هناك عددًا قليلاً جدًا من الأوكرانيين، الذين يرغبون "طوعًا" في الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقًا لنيسترينكو، فإن العائق الإضافي أمام التعبئة هو السمعة السيئة لموظفي مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية.

ويتم نشر مقاطع فيديو خاصة باستخدام العنف أثناء التعبئة العسكرية في أوكرانيا، على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، حيث يقوم ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري الأوكرانية، في كثير من الأحيان، بضرب واستخدام القوة على الرجال في سن التعبئة، ويأخذونهم في حافلات صغيرة في اتجاه غير معروف.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لتدمير معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
14:27 GMT
وفي 18 مايو/ أيار الماضي، دخل "قانون تعزيز التعبئة" في أوكرانيا، حيز التنفيذ، إذ يلزم "القانون" جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

وينص "القانون" أن المكلفين بالخدمة العسكرية يجب أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند الطلب الأول لموظفي مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية والشرطة.

وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسوم التعبئة العامة، حيث يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.
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