مشاهد لتدمير معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
14:27 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 14:48 GMT 27.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لتدمير مركبة مشاة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة مدفعية مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "عسكريين من مجموعة "الشمال" الروسية، حددوا، خلال أنشطة استطلاع في المنطقة الحدودية لكورسك، مكان تواجد مركبة مشاة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة حزام الغابات".
وتابعت الوزارة: "بعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تقرر إطلاق النار على مركبات المشاة القتالية للعدو، وتم إصابة المركبة بمدفعية وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، بشكل مباشر".
📹نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لاستهداف مجموعة "الشمال" الروسية، مركبة مشاة قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم إصابة المدرعة وتدميرها. pic.twitter.com/JWKknbKKQT— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 27, 2024
وأفادت الوزارة، خلال الساعات القليلة الماضية، أن القوات الروسية صدت هجمات أوكرانية عدة في مقاطعة كورسك، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة، مؤكدة أن القوات الروسية صدت خلال اليوم الماضي 11 محاولة للعدو لاختراق الحدود الروسية إلى قرى في كورسك، وأن خسائر قوات نظام كييف بلغت 70 عسكريا، إضافة لاستسلام جنديين.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت 5 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية، خلال اليوم الماضي، وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا، إضافة لاستسلام جندي.
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "خسائر كييف على محور كورسك، خلال اليوم الماضي، بلغت أكثر من 330 عسكريا ودبابة، إضافة لاستسلام 3 عسكريين أوكرانيين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.