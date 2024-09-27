مشاهد لتدمير معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو

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بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مساحة حرة
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11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
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08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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15 د
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183 د
شؤون عسكرية
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30 د
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بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240927/مشاهد-لتدمير-معدات-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-فيديو-1093185586.html
مشاهد لتدمير معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
مشاهد لتدمير معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لتدمير مركبة مشاة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة مدفعية مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T14:27+0000
2024-09-27T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا
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وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "عسكريين من مجموعة "الشمال" الروسية، حددوا، خلال أنشطة استطلاع في المنطقة الحدودية لكورسك، مكان تواجد مركبة مشاة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة حزام الغابات".وتابعت الوزارة: "بعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تقرر إطلاق النار على مركبات المشاة القتالية للعدو، وتم إصابة المركبة بمدفعية وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، بشكل مباشر".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت 5 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية، خلال اليوم الماضي، وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا، إضافة لاستسلام جندي.ووفقا للدفاع الروسية، فإن "خسائر كييف على محور كورسك، خلال اليوم الماضي، بلغت أكثر من 330 عسكريا ودبابة، إضافة لاستسلام 3 عسكريين أوكرانيين".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240927/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة---1093176104.html
https://sarabic.ae/20240927/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-مارينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093174865.html
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أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا

مشاهد لتدمير معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو

14:27 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 14:48 GMT 27.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لتدمير مركبة مشاة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة مدفعية مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "عسكريين من مجموعة "الشمال" الروسية، حددوا، خلال أنشطة استطلاع في المنطقة الحدودية لكورسك، مكان تواجد مركبة مشاة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة حزام الغابات".
وتابعت الوزارة: "بعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تقرر إطلاق النار على مركبات المشاة القتالية للعدو، وتم إصابة المركبة بمدفعية وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، بشكل مباشر".

وأفادت الوزارة، خلال الساعات القليلة الماضية، أن القوات الروسية صدت هجمات أوكرانية عدة في مقاطعة كورسك، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة، مؤكدة أن القوات الروسية صدت خلال اليوم الماضي 11 محاولة للعدو لاختراق الحدود الروسية إلى قرى في كورسك، وأن خسائر قوات نظام كييف بلغت 70 عسكريا، إضافة لاستسلام جنديين.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبدها خسائر فادحة
11:16 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت 5 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية، خلال اليوم الماضي، وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا، إضافة لاستسلام جندي.
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "خسائر كييف على محور كورسك، خلال اليوم الماضي، بلغت أكثر من 330 عسكريا ودبابة، إضافة لاستسلام 3 عسكريين أوكرانيين".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة مارينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:26 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 15:42 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 14:26 GMT
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