https://sarabic.ae/20250402/الكرملين-يعلق-على-خطط-ترامب-لزيارة-السعودية-1099154956.html

الكرملين يعلق على خطط ترامب لزيارة السعودية

الكرملين يعلق على خطط ترامب لزيارة السعودية

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسفر إلى السعودية في مايو/ أيار المقبل، لا علاقة لها بالرئيس الروسي... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T10:32+0000

2025-04-02T10:32+0000

2025-04-02T10:32+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت رحلة ترامب إلى السعودية تتعلق بلقاء بوتين "هذه محض خطط رئيس الدولة الأمريكية، وهذا لا علاقة له ببوتين، بوتين ليس لديه مثل هذه الخطط بعد".وفي وقت سابق، قال ترامب إنه قد يسافر، في أبريل/نيسان أو "بعد ذلك بقليل" إلى السعودية، التي كانت تسمى في السابق مكان اجتماع محتمل بين الزعيمين الروسي والأمريكي.وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يبقى منفتحا على محادثات السلام والحل السلمي للصراع في أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، حول فرض رسوم جمركية على صادرات النفط، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "لا أريد التعليق على أي شيء، باستثناء أن الرئيس بوتين، يبقى منفتحا على محادثات السلام، و السعي إلى تسوية في أوكرانيا بالأساليب السياسية والدبلوماسية".وبيّن بيسكوف أن زيارة رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى واشنطن ممكنة، والاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة.وكشف بيسكوف أنه قد تم الاتفاق على موعد ومكان القمة الروسية الصينية المقبلة، وأن الاستعدادات تجري على قدم وساق.وقال بيسكوف، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول الاستعدادات للقمة الروسية الصينية: " تم التوافق على المواعيد والمكان، ويجري حاليًا العمل على جدول الأعمال، وتجري حاليًا الاستعدادات الأكثر نشاطًا لهذه القمة... وسنوافيكم بكل التفاصيل في الوقت المناسب".البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات نشطة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا التسوية

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