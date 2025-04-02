الكرملين يعلق على خطط ترامب لزيارة السعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
14:00 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
14:27 GMT
33 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لا استقرار عالمي بدون روسيا والصين
16:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250402/الكرملين-يعلق-على-خطط-ترامب-لزيارة-السعودية-1099154956.html
الكرملين يعلق على خطط ترامب لزيارة السعودية
الكرملين يعلق على خطط ترامب لزيارة السعودية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسفر إلى السعودية في مايو/ أيار المقبل، لا علاقة لها بالرئيس الروسي... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T10:32+0000
2025-04-02T10:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104175/42/1041754233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab8b385592082b2a0c10849ebe7df1f9.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت رحلة ترامب إلى السعودية تتعلق بلقاء بوتين "هذه محض خطط رئيس الدولة الأمريكية، وهذا لا علاقة له ببوتين، بوتين ليس لديه مثل هذه الخطط بعد".وفي وقت سابق، قال ترامب إنه قد يسافر، في أبريل/نيسان أو "بعد ذلك بقليل" إلى السعودية، التي كانت تسمى في السابق مكان اجتماع محتمل بين الزعيمين الروسي والأمريكي.وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يبقى منفتحا على محادثات السلام والحل السلمي للصراع في أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، حول فرض رسوم جمركية على صادرات النفط، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "لا أريد التعليق على أي شيء، باستثناء أن الرئيس بوتين، يبقى منفتحا على محادثات السلام، و السعي إلى تسوية في أوكرانيا بالأساليب السياسية والدبلوماسية".وبيّن بيسكوف أن زيارة رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى واشنطن ممكنة، والاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة.وكشف بيسكوف أنه قد تم الاتفاق على موعد ومكان القمة الروسية الصينية المقبلة، وأن الاستعدادات تجري على قدم وساق.وقال بيسكوف، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول الاستعدادات للقمة الروسية الصينية: " تم التوافق على المواعيد والمكان، ويجري حاليًا العمل على جدول الأعمال، وتجري حاليًا الاستعدادات الأكثر نشاطًا لهذه القمة... وسنوافيكم بكل التفاصيل في الوقت المناسب".البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات نشطة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا التسوية
https://sarabic.ae/20250402/خبير-سياسي-لا-يمكن-خلق-إشكالية-بين-روسيا-والصين-واتفاق-المعادن-هو-ما-يهم-الولايات-المتحدة--1099154667.html
https://sarabic.ae/20250402/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-استهدفت-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1099153973.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104175/42/1041754233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_103ac04b107b617907a135ea8b8a296f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين يعلق على خطط ترامب لزيارة السعودية

10:32 GMT 02.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسفر إلى السعودية في مايو/ أيار المقبل، لا علاقة لها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت رحلة ترامب إلى السعودية تتعلق بلقاء بوتين "هذه محض خطط رئيس الدولة الأمريكية، وهذا لا علاقة له ببوتين، بوتين ليس لديه مثل هذه الخطط بعد".
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه قد يسافر، في أبريل/نيسان أو "بعد ذلك بقليل" إلى السعودية، التي كانت تسمى في السابق مكان اجتماع محتمل بين الزعيمين الروسي والأمريكي.

نواصل الاتصالات على مختلف المستويات وعبر مختلف القنوات مع الأمريكيين.

وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يبقى منفتحا على محادثات السلام والحل السلمي للصراع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، حول فرض رسوم جمركية على صادرات النفط، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "لا أريد التعليق على أي شيء، باستثناء أن الرئيس بوتين، يبقى منفتحا على محادثات السلام، و السعي إلى تسوية في أوكرانيا بالأساليب السياسية والدبلوماسية".
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
خبير سياسي: لا يمكن خلق إشكالية بين روسيا والصين واتفاق المعادن هو ما يهم الولايات المتحدة
10:09 GMT

وأضاف بيسكوف أن إعلان روسيا، بالاتفاق مع الجانب الأمريكي، انضمامها إلى وقف الضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة، هو أبلغ دليل على ذلك. في الوقت نفسه، نشهد إحجامًا مطلقًا من جانب نظام كييف عن اتباع النهج نفسه.

وبيّن بيسكوف أن زيارة رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى واشنطن ممكنة، والاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة.
تخزين الوقود النووي الجاف المستهلك في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا مرتين خلال اليوم الماضي
09:29 GMT
وقال بيسكوف: "نعم، أؤكد أن مثل هذه الزيارة قد تكون ممكنة، نواصل اتصالاتنا مع الأمريكيين عبر قنوات مختلفة".
وكشف بيسكوف أنه قد تم الاتفاق على موعد ومكان القمة الروسية الصينية المقبلة، وأن الاستعدادات تجري على قدم وساق.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول الاستعدادات للقمة الروسية الصينية: " تم التوافق على المواعيد والمكان، ويجري حاليًا العمل على جدول الأعمال، وتجري حاليًا الاستعدادات الأكثر نشاطًا لهذه القمة... وسنوافيكم بكل التفاصيل في الوقت المناسب".
البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات نشطة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا التسوية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала