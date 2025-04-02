خبير سياسي: لا يمكن خلق إشكالية بين روسيا والصين واتفاق المعادن هو ما يهم الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
14:00 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
14:27 GMT
33 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لا استقرار عالمي بدون روسيا والصين
16:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250402/خبير-سياسي-لا-يمكن-خلق-إشكالية-بين-روسيا-والصين-واتفاق-المعادن-هو-ما-يهم-الولايات-المتحدة--1099154667.html
خبير سياسي: لا يمكن خلق إشكالية بين روسيا والصين واتفاق المعادن هو ما يهم الولايات المتحدة
خبير سياسي: لا يمكن خلق إشكالية بين روسيا والصين واتفاق المعادن هو ما يهم الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ناصر زيدان، على "أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمع كلا من روسيا والصين خاصة بعد اللقاء... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T10:09+0000
2025-04-02T10:09+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح زيدان أن "الأهمية الاستثنائية لهذه الزيارة تكمن في إزالة الشكوك التي كانت تحاول الولايات المتحدة تسويقها حول تحييد روسيا عن المعادلات الدولية الكبرى أو خلق إشكالية في العلاقات التاريخية بين روسيا والصين".ولفت زيدان إلى "وجود مصالح ثابتة بين روسيا والصين من ناحية الجغرافيا السياسية ووحدة الرؤى بين البلدين خاصة ما يتعلق بالتمسك بالانتظام الدولي العام والمؤسسات الدولية"، معتبراً "أن الصين كانت المنفذ الأساسي الذي أخرج روسيا من العقوبات التي فرضت عليها سواء ما يتعلق بالمواد النفطية أو التبادل التجاري".وتحدّث زيدان عن "خلفيات وراء ما أسماها بـ"الطموحات الترامبية" سواء في اتفاقيات المعادن أو تخويف أوروبا الدائم من روسيا إضافة إلى محاولة التشكيك بالعلاقات بين روسيا والصين"، ورأى أن "ما يهم الولايات المتحدة الوصول إلى نهاية سعيدة بالنسبة لاتفاق المعادن أكثر من إنهاء الحرب".كما وصف ضيف "سبوتنيك" "المغامرات الكبرى التي يحاول تسويقها البعض في أوروبا لاستكمال الحرب بـ"غير المحسوبة""، قائلا: "ليس بإمكان أوروبا أن تقيم توازناَ عسكريا مع روسيا بمعزل عن الولايات المتحدة".لافروف ونظيره الصيني يوقعان على اتفاقيات مشتركة... فيديووانغ يي حول العلاقات الروسية-الصينية: "أصدقاء إلى الأبد... لا أعداء أبدا"
https://sarabic.ae/20250401/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الصيني-وانغ-يي-في-موسكو-فيديو--1099123312.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102401/90/1024019037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26f374c5f60d3005cb40ee9c25dada3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

خبير سياسي: لا يمكن خلق إشكالية بين روسيا والصين واتفاق المعادن هو ما يهم الولايات المتحدة

10:09 GMT 02.04.2025
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و الصين
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ناصر زيدان، على "أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمع كلا من روسيا والصين خاصة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، في موسكو".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح زيدان أن "الأهمية الاستثنائية لهذه الزيارة تكمن في إزالة الشكوك التي كانت تحاول الولايات المتحدة تسويقها حول تحييد روسيا عن المعادلات الدولية الكبرى أو خلق إشكالية في العلاقات التاريخية بين روسيا والصين".
ولفت زيدان إلى "وجود مصالح ثابتة بين روسيا والصين من ناحية الجغرافيا السياسية ووحدة الرؤى بين البلدين خاصة ما يتعلق بالتمسك بالانتظام الدولي العام والمؤسسات الدولية"، معتبراً "أن الصين كانت المنفذ الأساسي الذي أخرج روسيا من العقوبات التي فرضت عليها سواء ما يتعلق بالمواد النفطية أو التبادل التجاري".
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
لافروف: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين دائمة وليست مؤقتة
أمس, 08:00 GMT
وتحدّث زيدان عن "خلفيات وراء ما أسماها بـ"الطموحات الترامبية" سواء في اتفاقيات المعادن أو تخويف أوروبا الدائم من روسيا إضافة إلى محاولة التشكيك بالعلاقات بين روسيا والصين"، ورأى أن "ما يهم الولايات المتحدة الوصول إلى نهاية سعيدة بالنسبة لاتفاق المعادن أكثر من إنهاء الحرب".
كما وصف ضيف "سبوتنيك" "المغامرات الكبرى التي يحاول تسويقها البعض في أوروبا لاستكمال الحرب بـ"غير المحسوبة""، قائلا: "ليس بإمكان أوروبا أن تقيم توازناَ عسكريا مع روسيا بمعزل عن الولايات المتحدة".
لافروف ونظيره الصيني يوقعان على اتفاقيات مشتركة... فيديو
وانغ يي حول العلاقات الروسية-الصينية: "أصدقاء إلى الأبد... لا أعداء أبدا"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала