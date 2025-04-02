https://sarabic.ae/20250402/خبير-سياسي-لا-يمكن-خلق-إشكالية-بين-روسيا-والصين-واتفاق-المعادن-هو-ما-يهم-الولايات-المتحدة--1099154667.html
خبير سياسي: لا يمكن خلق إشكالية بين روسيا والصين واتفاق المعادن هو ما يهم الولايات المتحدة
خبير سياسي: لا يمكن خلق إشكالية بين روسيا والصين واتفاق المعادن هو ما يهم الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ناصر زيدان، على "أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمع كلا من روسيا والصين خاصة بعد اللقاء... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T10:09+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح زيدان أن "الأهمية الاستثنائية لهذه الزيارة تكمن في إزالة الشكوك التي كانت تحاول الولايات المتحدة تسويقها حول تحييد روسيا عن المعادلات الدولية الكبرى أو خلق إشكالية في العلاقات التاريخية بين روسيا والصين".ولفت زيدان إلى "وجود مصالح ثابتة بين روسيا والصين من ناحية الجغرافيا السياسية ووحدة الرؤى بين البلدين خاصة ما يتعلق بالتمسك بالانتظام الدولي العام والمؤسسات الدولية"، معتبراً "أن الصين كانت المنفذ الأساسي الذي أخرج روسيا من العقوبات التي فرضت عليها سواء ما يتعلق بالمواد النفطية أو التبادل التجاري".وتحدّث زيدان عن "خلفيات وراء ما أسماها بـ"الطموحات الترامبية" سواء في اتفاقيات المعادن أو تخويف أوروبا الدائم من روسيا إضافة إلى محاولة التشكيك بالعلاقات بين روسيا والصين"، ورأى أن "ما يهم الولايات المتحدة الوصول إلى نهاية سعيدة بالنسبة لاتفاق المعادن أكثر من إنهاء الحرب".كما وصف ضيف "سبوتنيك" "المغامرات الكبرى التي يحاول تسويقها البعض في أوروبا لاستكمال الحرب بـ"غير المحسوبة""، قائلا: "ليس بإمكان أوروبا أن تقيم توازناَ عسكريا مع روسيا بمعزل عن الولايات المتحدة".لافروف ونظيره الصيني يوقعان على اتفاقيات مشتركة... فيديووانغ يي حول العلاقات الروسية-الصينية: "أصدقاء إلى الأبد... لا أعداء أبدا"
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
خبير سياسي: لا يمكن خلق إشكالية بين روسيا والصين واتفاق المعادن هو ما يهم الولايات المتحدة
حصري
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ناصر زيدان، على "أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمع كلا من روسيا والصين خاصة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، في موسكو".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح زيدان أن "الأهمية الاستثنائية لهذه الزيارة تكمن في إزالة الشكوك التي كانت تحاول الولايات المتحدة تسويقها حول تحييد روسيا عن المعادلات الدولية الكبرى أو خلق إشكالية في العلاقات التاريخية بين روسيا والصين".
ولفت زيدان إلى "وجود مصالح ثابتة بين روسيا والصين من ناحية الجغرافيا السياسية ووحدة الرؤى بين البلدين خاصة ما يتعلق بالتمسك بالانتظام الدولي العام والمؤسسات الدولية"، معتبراً "أن الصين كانت المنفذ الأساسي الذي أخرج روسيا من العقوبات التي فرضت عليها سواء ما يتعلق بالمواد النفطية أو التبادل التجاري".
وتحدّث زيدان عن "خلفيات وراء ما أسماها بـ"الطموحات الترامبية" سواء في اتفاقيات المعادن أو تخويف أوروبا الدائم من روسيا إضافة إلى محاولة التشكيك بالعلاقات بين روسيا والصين"،
ورأى أن "ما يهم الولايات المتحدة الوصول إلى نهاية سعيدة بالنسبة لاتفاق المعادن أكثر من إنهاء الحرب".
كما وصف ضيف "سبوتنيك" "المغامرات الكبرى التي يحاول تسويقها البعض في أوروبا لاستكمال الحرب بـ"غير المحسوبة""، قائلا: "ليس بإمكان أوروبا أن تقيم توازناَ عسكريا مع روسيا
بمعزل عن الولايات المتحدة".