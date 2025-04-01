https://sarabic.ae/20250401/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الصيني-وانغ-يي-في-موسكو-فيديو--1099123312.html
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في موسكو... فيديو
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، في العاصمة الروسية موسكو. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T08:00+0000
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وسيناقش الطرفان مواضيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات، فضلا عن القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الدولية، بما في ذلك آفاق حل الأزمة في أوكرانيا.وأكد لافروف خلال محادثاته مع وانغ يي، أن زعماء روسيا والصين عازمون على تعزيز "الروابط الروسية الصينية" بشكل مستمر.وقال لافروف: "روسيا والصين متحدتان ليس فقط من خلال أخوة تاريخية وعسكرية، وحدود مشتركة طويلة، بل أيضًا بتقاليد عريقة من حسن الجوار، وشراكة واسعة من المصالح الوطنية... هكذا يُرشدنا قادتانا، الرئيس بوتين والرئيس شي جين بينغ. مؤخرًا، وخلال مؤتمر فيديو، سبقه اتصال هاتفي، أكدا مجددًا نيتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الروسية الصينية باستمرار. سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ اتفاقياتهما بفعالية".وأكد لافروف أن دول أغلبية العالم ترى أن مسؤولية موسكو وبكين في التنسيق الوثيق على الساحة الدولية هي العامل الأكثر أهمية للاستقرار في هذه الأوقات الصعبة.ويقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة روسيا في الفترة، من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي
سبوتنيك عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الصين وروسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, видео
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في موسكو... فيديو
08:00 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 08:40 GMT 01.04.2025)
يتبع
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، في العاصمة الروسية موسكو.
وسيناقش الطرفان مواضيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات، فضلا عن القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الدولية، بما في ذلك آفاق حل الأزمة في أوكرانيا.
وأكد لافروف خلال محادثاته مع وانغ يي، أن زعماء روسيا والصين عازمون على تعزيز "الروابط الروسية الصينية" بشكل مستمر.
وقال لافروف: "روسيا والصين متحدتان ليس فقط من خلال أخوة تاريخية وعسكرية، وحدود مشتركة طويلة، بل أيضًا بتقاليد عريقة من حسن الجوار، وشراكة واسعة من المصالح الوطنية... هكذا يُرشدنا قادتانا، الرئيس بوتين والرئيس شي جين بينغ. مؤخرًا، وخلال مؤتمر فيديو، سبقه اتصال هاتفي، أكدا مجددًا نيتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الروسية الصينية باستمرار. سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ اتفاقياتهما بفعالية".
وأكد لافروف أن دول أغلبية العالم ترى أن مسؤولية موسكو وبكين في التنسيق الوثيق على الساحة الدولية هي العامل الأكثر أهمية للاستقرار في هذه الأوقات الصعبة.
ويقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة روسيا في الفترة، من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.