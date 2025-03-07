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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250307/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-أن-بلاده-تدعم-كل-جهود-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1098459023.html
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T03:03+0000
2025-03-07T03:05+0000
الصين
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي سنوي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني (برلمان جمهورية الصين الشعبية) إن "الصين ترحب وتدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام".وأضاف أن الصين منذ أول يوم للأزمة الأوكرانية، دعت إلى المفاوضات وسعت إلى التوصل إلى تسوية سياسية.وأكد أن "العلاقات الناضجة والمستقرة والمستدامة بين الصين وروسيا لن تتغير بين عشية وضحاها وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين بكين وموسكو هي نموذج للعلاقات بين الجيران، وهي في طليعة نوع جديد من العلاقات بين القوى الكبرى".وكان المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، قد صرح، نهاية الشهر الماضي، بأن بلاده لا تزال مستعدة للتوسط في الصراع الأوكراني إذا طلبت روسيا وأوكرانيا ذلك.وقال كونغ، خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا: "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة بناءً على طلب الأطراف المعنية".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى، بقيادة كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى الرياض الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات مع المسؤولين الأوكرانيين، بحضور مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك.وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "روبيو وويتكوف ووالتز يتوجهون إلى الرياض يوم الثلاثاء للقاء الأوكرانيين، بما في ذلك يرماك".ومن المتوقع أن يتوجه زيلينسكي نفسه إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويلتقي بولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".وأعرب زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، عن أسفه لأن الاجتماع مع ترامب لم يجرِ كما هو مخطط له، قائلًا إن أوكرانيا مستعدة لتوقيع صفقة المعادن النادرة في أي وقت.وأمس الأربعاء، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر الآن صفقة "أكبر وأفضل" مع كييف، حتى يمكن تغيير شروطها.كان ترامب قد وبّخ زيلينسكي، خلال لقاء بالبيت الأبيض في 28 شباط/فبراير الفائت، عندما وصل للتوقيع على اتفاقية بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية الأوكرانية.وطالب الرئيس الأمريكي زيلينسكي بالموافقة على وقف إطلاق النار، والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.بدوره، وصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، زيلينسكي بأنه محرض ناكر للجميل ومروج للديمقراطيين، عندما بدأ زيلينسكي يبرر أفعاله ويلقي باللوم على روسيا وحتى يهدد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما. وطُلب من وفد كييف مغادرة البيت الأبيض، ولم يتم التوقيع على الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250214/الصين-ترحب-بجميع-الجهود-الرامية-إلى-حل-أزمة-أوكرانيا-1097786539.html
https://sarabic.ae/20250213/الخارجية-الصينية-بكين-تدعم-الجهود-الرامية-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1097741139.html
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الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية

03:03 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 03:05 GMT 07.03.2025)
© AP Photo / Jose Luis Maganaوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي سنوي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني (برلمان جمهورية الصين الشعبية) إن "الصين ترحب وتدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام".
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين ترحب بجميع الجهود الرامية إلى حل أزمة أوكرانيا
14 فبراير, 16:20 GMT
وأضاف أن الصين منذ أول يوم للأزمة الأوكرانية، دعت إلى المفاوضات وسعت إلى التوصل إلى تسوية سياسية.
وأكد أن "العلاقات الناضجة والمستقرة والمستدامة بين الصين وروسيا لن تتغير بين عشية وضحاها وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين بكين وموسكو هي نموذج للعلاقات بين الجيران، وهي في طليعة نوع جديد من العلاقات بين القوى الكبرى".
وكان المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، قد صرح، نهاية الشهر الماضي، بأن بلاده لا تزال مستعدة للتوسط في الصراع الأوكراني إذا طلبت روسيا وأوكرانيا ذلك.
وقال كونغ، خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا: "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة بناءً على طلب الأطراف المعنية".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى، بقيادة كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى الرياض الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات مع المسؤولين الأوكرانيين، بحضور مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك.
وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "روبيو وويتكوف ووالتز يتوجهون إلى الرياض يوم الثلاثاء للقاء الأوكرانيين، بما في ذلك يرماك".
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
الخارجية الصينية: بكين تدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في أوكرانيا
13 فبراير, 09:30 GMT
ومن المتوقع أن يتوجه زيلينسكي نفسه إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويلتقي بولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".
وأعرب زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، عن أسفه لأن الاجتماع مع ترامب لم يجرِ كما هو مخطط له، قائلًا إن أوكرانيا مستعدة لتوقيع صفقة المعادن النادرة في أي وقت.
وأمس الأربعاء، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر الآن صفقة "أكبر وأفضل" مع كييف، حتى يمكن تغيير شروطها.
كان ترامب قد وبّخ زيلينسكي، خلال لقاء بالبيت الأبيض في 28 شباط/فبراير الفائت، عندما وصل للتوقيع على اتفاقية بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية الأوكرانية.
وطالب الرئيس الأمريكي زيلينسكي بالموافقة على وقف إطلاق النار، والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
بدوره، وصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، زيلينسكي بأنه محرض ناكر للجميل ومروج للديمقراطيين، عندما بدأ زيلينسكي يبرر أفعاله ويلقي باللوم على روسيا وحتى يهدد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما. وطُلب من وفد كييف مغادرة البيت الأبيض، ولم يتم التوقيع على الاتفاق.
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