https://sarabic.ae/20250307/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-أن-بلاده-تدعم-كل-جهود-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1098459023.html

وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T03:03+0000

2025-03-07T03:03+0000

2025-03-07T03:05+0000

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بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي سنوي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني (برلمان جمهورية الصين الشعبية) إن "الصين ترحب وتدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام".وأضاف أن الصين منذ أول يوم للأزمة الأوكرانية، دعت إلى المفاوضات وسعت إلى التوصل إلى تسوية سياسية.وأكد أن "العلاقات الناضجة والمستقرة والمستدامة بين الصين وروسيا لن تتغير بين عشية وضحاها وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين بكين وموسكو هي نموذج للعلاقات بين الجيران، وهي في طليعة نوع جديد من العلاقات بين القوى الكبرى".وكان المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، قد صرح، نهاية الشهر الماضي، بأن بلاده لا تزال مستعدة للتوسط في الصراع الأوكراني إذا طلبت روسيا وأوكرانيا ذلك.وقال كونغ، خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا: "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة بناءً على طلب الأطراف المعنية".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى، بقيادة كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى الرياض الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات مع المسؤولين الأوكرانيين، بحضور مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك.وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "روبيو وويتكوف ووالتز يتوجهون إلى الرياض يوم الثلاثاء للقاء الأوكرانيين، بما في ذلك يرماك".ومن المتوقع أن يتوجه زيلينسكي نفسه إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويلتقي بولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".وأعرب زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، عن أسفه لأن الاجتماع مع ترامب لم يجرِ كما هو مخطط له، قائلًا إن أوكرانيا مستعدة لتوقيع صفقة المعادن النادرة في أي وقت.وأمس الأربعاء، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر الآن صفقة "أكبر وأفضل" مع كييف، حتى يمكن تغيير شروطها.كان ترامب قد وبّخ زيلينسكي، خلال لقاء بالبيت الأبيض في 28 شباط/فبراير الفائت، عندما وصل للتوقيع على اتفاقية بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية الأوكرانية.وطالب الرئيس الأمريكي زيلينسكي بالموافقة على وقف إطلاق النار، والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.بدوره، وصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، زيلينسكي بأنه محرض ناكر للجميل ومروج للديمقراطيين، عندما بدأ زيلينسكي يبرر أفعاله ويلقي باللوم على روسيا وحتى يهدد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما. وطُلب من وفد كييف مغادرة البيت الأبيض، ولم يتم التوقيع على الاتفاق.

https://sarabic.ae/20250214/الصين-ترحب-بجميع-الجهود-الرامية-إلى-حل-أزمة-أوكرانيا-1097786539.html

https://sarabic.ae/20250213/الخارجية-الصينية-بكين-تدعم-الجهود-الرامية-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1097741139.html

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