https://sarabic.ae/20250213/الخارجية-الصينية-بكين-تدعم-الجهود-الرامية-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1097741139.html
الخارجية الصينية: بكين تدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في أوكرانيا
الخارجية الصينية: بكين تدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جيا كون، اليوم الخميس، بأن الصين تدعم جميع الجهود الرامية لتعزيز التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا، وستواصل... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال غوه جيا كون، في إفادة صحفية، تعليقا على المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكدت الصين دائما أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن لتسوية الأزمة، وأصرت دائما على إرساء السلام وتعزيز المفاوضات"، وأشار جيا كون، إلى أن "بكين ستواصل الحفاظ على الاتصال مع جميع الأطراف المعنية".ودعت وزارة الخارجية الصينية جميع أطراف الصراع في أوكرانيا، إلى "ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شانها تعقيد الأزمة"، وذلك تعليقًا على تصريح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، بشأن عدم واقعية فكرة عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل عام 2014.وأضاف جيا كون: "يجب على جميع الأطراف في الوضع الحالي الحفاظ على الهدوء وضبط النفس، وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع وتعقيد الأزمة".وأكد أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى تأسيس "بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة في أوروبا"، من خلال الحوار والتفاوض وإيجاد حلول طويلة الأمد للاستقرار في أوروبا."بداية جيدة".. ترامب والرئيس الصيني يكشفان فحوى اتصالهما الأولالناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الصينية: بكين تدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في أوكرانيا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جيا كون، اليوم الخميس، بأن الصين تدعم جميع الجهود الرامية لتعزيز التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا، وستواصل الحفاظ على الاتصال مع جميع الأطراف المعنية.
وقال غوه جيا كون، في إفادة صحفية، تعليقا على المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكدت الصين دائما أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن لتسوية الأزمة، وأصرت دائما على إرساء السلام وتعزيز المفاوضات"، وأشار جيا كون، إلى أن "بكين ستواصل الحفاظ على الاتصال مع جميع الأطراف المعنية".
ودعت وزارة الخارجية الصينية جميع أطراف الصراع في أوكرانيا، إلى "ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شانها تعقيد الأزمة"، وذلك تعليقًا على تصريح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، بشأن عدم واقعية فكرة عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل عام 2014.
وأضاف جيا كون: "يجب على جميع الأطراف في الوضع الحالي الحفاظ على الهدوء وضبط النفس،
وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع وتعقيد الأزمة".
وأكد أن الصين تدعو جميع الأطراف
إلى تأسيس "بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة في أوروبا"، من خلال الحوار والتفاوض وإيجاد حلول طويلة الأمد للاستقرار في أوروبا.