https://sarabic.ae/20250105/موسكو-الركيزة-الأساسية-للعلاقات-بين-روسيا-والصين-هي-الدبلوماسية-1096486322.html
موسكو: الركيزة الأساسية للعلاقات بين روسيا والصين هي الدبلوماسية
موسكو: الركيزة الأساسية للعلاقات بين روسيا والصين هي الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
أكد القنصل العام الروسي في شنيانغ الصينية، ناتاليا بريجكوفا، أن الركيزة الأساسية والسمة المميزة للتفاعل الثنائي بين روسيا والصين هي دبلوماسية قادة البلدين. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T07:11+0000
2025-01-05T07:11+0000
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روسيا
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وقالت بريجكوفا لوكالة "سبوتنيك": "الركيزة الأساسية والسمة المميزة للتفاعل الثنائي بين روسيا والصين هي بالطبع دبلوماسية قادة البلدين".وأوضح القنصل العام أن "هذا يخلق أساسًا موثوقًا للتوسع التدريجي للعلاقات الأقاليمية في مختلف المجالات".الرئيس الصيني في تهنئته بالعام الجديد: "إنني على استعداد لمواصلة الحفاظ على اتصالات وثيقة مع السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، والالتزام الصارم بالاتجاه الرئيسي للتعاون بين الصين وروسيا، ومواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الصينية الروسية المتمثلة في صداقة حسن الجوار الأبدية والتعاون الاستراتيجي الشامل والمنفعة المتبادلة في العصر الجديد"، بحسب وكالة أنباء شينخوا.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين، تطوراً لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية. وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مهمة مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" وغيرهما، كما تعملان على تنفيذ التسويات بالعملات الوطنية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.الصين وإيران تتفقان على أن الشرق الأوسط "ليس ساحة معركة للقوى الكبرى"السفير الروسي لدى الصين: بكين تدرك أسباب أزمة أوكرانيا وتواجه تحديات مشابهة
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الصين, روسيا
موسكو: الركيزة الأساسية للعلاقات بين روسيا والصين هي الدبلوماسية
07:11 GMT 05.01.2025 (تم التحديث: 07:24 GMT 05.01.2025)
أكد القنصل العام الروسي في شنيانغ الصينية، ناتاليا بريجكوفا، أن الركيزة الأساسية والسمة المميزة للتفاعل الثنائي بين روسيا والصين هي دبلوماسية قادة البلدين.
وقالت بريجكوفا لوكالة "سبوتنيك": "الركيزة الأساسية والسمة المميزة للتفاعل الثنائي بين روسيا والصين هي بالطبع دبلوماسية قادة البلدين".
وأشارت إلى أنه وفقًا لتقييم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، فإن العلاقات الروسية الصينية التي تقوم على مبادئ المساواة والثقة المتبادلة، والتخلي عن المطالبات الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم كل منهما للآخر في القضايا الرئيسية للسيادة والأمن والتنمية، هي على مستوى عالٍ وغير مسبوق.
وأوضح القنصل العام أن "هذا يخلق أساسًا موثوقًا للتوسع التدريجي للعلاقات الأقاليمية في مختلف المجالات".
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتعزيز العلاقات الصينية الروسية.
الرئيس الصيني في تهنئته بالعام الجديد: "إنني على استعداد لمواصلة الحفاظ على اتصالات وثيقة مع السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، والالتزام الصارم بالاتجاه الرئيسي للتعاون بين الصين وروسيا، ومواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الصينية الروسية المتمثلة في صداقة حسن الجوار الأبدية والتعاون الاستراتيجي الشامل والمنفعة المتبادلة في العصر الجديد"، بحسب وكالة أنباء شينخوا.
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين، تطوراً لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مهمة مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" وغيرهما، كما تعملان على تنفيذ التسويات بالعملات الوطنية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.