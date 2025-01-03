https://sarabic.ae/20250103/السفير-الصيني-لدى-روسيا-بكين-تعتزم-تعزيز-التنسيق-الاستراتيجي-مع-موسكو-1096436458.html
السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع موسكو
السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تعتزم تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع روسيا. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T06:21+0000
2025-01-03T06:21+0000
2025-01-03T06:21+0000
الصين
روسيا
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وصرح هانهوي لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الجانب الروسي يعارض "استقلال تايوان" بأي شكل من الأشكال، ويدعم بقوة الإجراءات التي تتخذها جمهورية الصين الشعبية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، فضلا عن توحيد البلاد، وقد أكد الرئيس بوتين مراراً وتكراراً على هذا الموقف، وقد انعكس ذلك بوضوح في العديد من الوثائق المهمة للبلدين".وأردف هانهوي: "الصين، بوصفها ركيزة قوية للسلام والتنمية، مستعدة للعمل مع روسيا لمواصلة تنفيذ الاتفاقيات الهامة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والترويج المشترك للنظرة الصحيحة لتاريخ الحرب الماضية والدفاع بحزم عن نتائج الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي الذي تم إنشائه بعد الحرب".كما قال السفير الصيني، في نفس المقابلة، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن استخدام "ورقة تايوان" لزعزعة استقرار المنطقة. وقال هانهوي: "بعض المسؤولين الأمريكيين البارزين "يتجاهلون الحقائق ويستبدلون الأكاذيب بالحقيقة"، ويدعمون بشكل علني استقلال تايوان (الصين)".
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الصين, روسيا
السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع موسكو
أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تعتزم تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع روسيا.
وصرح هانهوي لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الجانب الروسي يعارض "استقلال تايوان" بأي شكل من الأشكال، ويدعم بقوة الإجراءات التي تتخذها جمهورية الصين الشعبية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، فضلا عن توحيد البلاد، وقد أكد الرئيس بوتين مراراً وتكراراً على هذا الموقف، وقد انعكس ذلك بوضوح في العديد من الوثائق المهمة للبلدين".
ونوه إلى أنه تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبحت العلاقات الصينية الروسية على أعلى مستوى في التاريخ.
وأردف هانهوي: "الصين، بوصفها ركيزة قوية للسلام والتنمية، مستعدة للعمل مع روسيا لمواصلة تنفيذ الاتفاقيات الهامة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والترويج المشترك للنظرة الصحيحة لتاريخ الحرب الماضية والدفاع بحزم عن نتائج الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي الذي تم إنشائه بعد الحرب".
كما قال السفير الصيني، في نفس المقابلة، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن استخدام "ورقة تايوان" لزعزعة استقرار المنطقة.
27 ديسمبر 2024, 01:12 GMT
وجاء في المقال الذي كتبه لوكالة "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أشار فيه إلى أن واشنطن ستواجه الهزيمة أمام "قوة الصين".
وقال هانهوي: "بعض المسؤولين الأمريكيين
البارزين "يتجاهلون الحقائق ويستبدلون الأكاذيب بالحقيقة"، ويدعمون بشكل علني استقلال تايوان (الصين)".