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https://sarabic.ae/20250103/السفير-الصيني-لدى-روسيا-واشنطن-ستواجه-الهزيمة-أمام-قوة-الصين-1096435905.html
السفير الصيني لدى روسيا: واشنطن ستواجه الهزيمة أمام "قوة الصين"
السفير الصيني لدى روسيا: واشنطن ستواجه الهزيمة أمام "قوة الصين"
سبوتنيك عربي
قال السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن استخدام "ورقة تايوان" لزعزعة استقرار المنطقة. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T04:32+0000
2025-01-03T04:32+0000
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الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في مقال كتبه لوكالة "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أشار فيه إلى أن واشنطن ستواجه الهزيمة أمام "قوة الصين".وقال هانهوي: "بعض المسؤولين الأمريكيين البارزين "يتجاهلون الحقائق ويستبدلون الأكاذيب بالحقيقة"، ويدعمون بشكل علني استقلال تايوان (الصين)".ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت، في البيان المشترك الصيني-الأمريكي لعام 1978 بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية، وفي البيان المشترك الصادر في 17 أغسطس 1982، أنها 'تعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها "الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كل الصين".وقال سفير الصين لدى روسيا: "واشنطن تدعم طموحات زعيم تايوان لاي تشينغ-تي في الاستقلال "رغم المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو ما يتناقض تمامًا مع وعودهم السياسية".وأردف: "جوهر الأمر يكمن في رغبة الولايات المتحدة في عرقلة تنمية الصين والحفاظ على الهيمنة المتراجعة للولايات المتحدة"، مضيفا: "لكن، أمام قوة الصين الموحدة المكونة من 1.4 مليار صيني، فإن هزيمة الولايات المتحدة ستكون حتمية".والشهر الماضي، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن استيائها من المساعدات العسكرية الأمريكية المستمرة لتايوان وقدمت احتجاجا صارما لواشنطن، أكدت فيه أن تلك المساعدات تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وسيادتها ومصالحها الأمنية.ويشار إلى أن العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية الصينية وجزيرة تايوان انقطعت، في العام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.في وقت تعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر، كما أن بكين نرفض أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20241209/الصين-تتعهد-بالدفاع-بحزم-عن-سيادتها-وتايوان-في-حالة-تأهب-عالية-1095621168.html
https://sarabic.ae/20241121/الدفاع-الصينية-واشنطن-تتحمل-مسؤولية-عدم-عقد-اجتماع-بين-وزيري-الدفاع-الأمريكي-والصيني-1095044976.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الصيني لدى روسيا: واشنطن ستواجه الهزيمة أمام "قوة الصين"

04:32 GMT 03.01.2025
© Getty Images / VCG / Contributorالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Getty Images / VCG / Contributor
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قال السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن استخدام "ورقة تايوان" لزعزعة استقرار المنطقة.
جاء ذلك في مقال كتبه لوكالة "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أشار فيه إلى أن واشنطن ستواجه الهزيمة أمام "قوة الصين".
وقال هانهوي: "بعض المسؤولين الأمريكيين البارزين "يتجاهلون الحقائق ويستبدلون الأكاذيب بالحقيقة"، ويدعمون بشكل علني استقلال تايوان (الصين)".
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ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت، في البيان المشترك الصيني-الأمريكي لعام 1978 بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية، وفي البيان المشترك الصادر في 17 أغسطس 1982، أنها 'تعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها "الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كل الصين".
وقال سفير الصين لدى روسيا: "واشنطن تدعم طموحات زعيم تايوان لاي تشينغ-تي في الاستقلال "رغم المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو ما يتناقض تمامًا مع وعودهم السياسية".
وأردف: "جوهر الأمر يكمن في رغبة الولايات المتحدة في عرقلة تنمية الصين والحفاظ على الهيمنة المتراجعة للولايات المتحدة"، مضيفا: "لكن، أمام قوة الصين الموحدة المكونة من 1.4 مليار صيني، فإن هزيمة الولايات المتحدة ستكون حتمية".
والشهر الماضي، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن استيائها من المساعدات العسكرية الأمريكية المستمرة لتايوان وقدمت احتجاجا صارما لواشنطن، أكدت فيه أن تلك المساعدات تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وسيادتها ومصالحها الأمنية.
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ويشار إلى أن العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية الصينية وجزيرة تايوان انقطعت، في العام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.
في وقت تعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر، كما أن بكين نرفض أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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