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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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الدفاع الصينية: واشنطن تتحمل مسؤولية عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني
الدفاع الصينية: واشنطن تتحمل مسؤولية عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن المسؤولية عن عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني تقع بالكامل على عاتق واشنطن. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-21T12:43+0000
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وقال المتحدث باسم الدفاع الصينية، في بيان، إن "المسؤولية عن عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والصيني دونغ جونغ، في إطار اجتماع وزراء دفاع "آسيان بلس" تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".وأشار ووي تشان إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة تصحيح الأخطاء على الفور، واحترام المصالح الأساسية للصين فعليا، وخلق الظروف المواتية لاتصالات رفيعة المستوى بين القوات المسلحة للدولتين".وكانت قد ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان يخطط للقاء بنظيره الصيني جون، على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول "آسيان بلس" في لاوس، في إطار مساعي واشنطن المستمر للحفاظ على خطوط الاتصال مع بكين، لكن الصين لم تقبل العرض،مستشهدةً ببيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان كسبب رئيسي لذلك .الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب"جيه - 20" الصينية.. مجلة تتحدث عن أكبر تهديد جوي للجيش الأمريكيالدفاع التايوانية: سفن حربية صينية تبحر باتجاه مضيق حساس
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الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الدفاع الصينية: واشنطن تتحمل مسؤولية عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني

12:43 GMT 21.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن المسؤولية عن عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني تقع بالكامل على عاتق واشنطن.
وقال المتحدث باسم الدفاع الصينية، في بيان، إن "المسؤولية عن عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والصيني دونغ جونغ، في إطار اجتماع وزراء دفاع "آسيان بلس" تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".

وأضاف وو تشيان أنه "لا يمكن للولايات المتحدة، من ناحية، أن تلحق الضرر بالمصالح الأساسية للصين في قضية تايوان، ومن ناحية أخرى، وكأن شيئًا لم يحدث، تجري اتصالات مع جيش جمهورية الصين الشعبية".

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وأشار ووي تشان إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة تصحيح الأخطاء على الفور، واحترام المصالح الأساسية للصين فعليا، وخلق الظروف المواتية لاتصالات رفيعة المستوى بين القوات المسلحة للدولتين".
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان يخطط للقاء بنظيره الصيني جون، على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول "آسيان بلس" في لاوس، في إطار مساعي واشنطن المستمر للحفاظ على خطوط الاتصال مع بكين، لكن الصين لم تقبل العرض،مستشهدةً ببيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان كسبب رئيسي لذلك .
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