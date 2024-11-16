https://sarabic.ae/20241116/الرئيس-الصيني-لبايدن-علاقاتنا-ثابتة-رغم-فوز-ترامب-1094867788.html
الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب
الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، لنظيره الأمريكي جو بايدن أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لم تتغير رغم فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T23:30+0000
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وحسب وكالة الأنباء الصينية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيسان على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية، يوم السبت.وخلال اللقاء، شدد شي على التزام بلاده بإقامة علاقات مستقرة وصحية ومستدامة مع واشنطن.وتابع :لا يجب أن تتعامل بكين وواشنطن مع بعضهما البعض كبلدين خصمين أو عدوين".من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي إلى "الشراكة الطويلة" التي تجمعه بشي، معترفا بوجود اختلافات بينهما، لكنه وصف محادثاتهما بأنها "صريحة وحيوية"، مؤكدًا أن التواصل المفتوح يساهم في تجنب سوء الفهم ويمنع تصاعد التوترات.وشدد بايدن على أهمية التفاهم بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار العالمي.يشار إلى أن هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الرئيسان شي وبايدن، حيث سيغادر الرئيس الأمريكي الحالي منصبه تمهيدا لدخول الرئيس المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض.
https://sarabic.ae/20241113/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تتوقع-أن-تختفي-الخلافات-مع-الصين-في-عهد-ترامب-1094773836.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب
23:30 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 23:31 GMT 16.11.2024)
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، لنظيره الأمريكي جو بايدن أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لم تتغير رغم فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة.
وحسب وكالة
الأنباء الصينية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيسان على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية، يوم السبت.
وخلال اللقاء، شدد شي على التزام بلاده بإقامة علاقات مستقرة وصحية ومستدامة مع واشنطن.
وأضاف أن "الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز التواصل، وتوسيع مجالات التعاون، وإدارة الخلافات، لضمان انتقال سلس للعلاقات يخدم مصلحة الشعبين".
وتابع :لا يجب أن تتعامل بكين وواشنطن مع بعضهما البعض كبلدين خصمين أو عدوين".
من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي إلى "الشراكة الطويلة" التي تجمعه بشي، معترفا بوجود اختلافات بينهما، لكنه وصف محادثاتهما بأنها "صريحة وحيوية"، مؤكدًا أن التواصل المفتوح يساهم في تجنب سوء الفهم ويمنع تصاعد التوترات.
وأوضح بايدن أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون قائمة على المنافسة وليس الصراع.
وشدد بايدن على أهمية التفاهم بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار العالمي.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الرئيسان شي وبايدن، حيث سيغادر الرئيس الأمريكي الحالي منصبه تمهيدا لدخول الرئيس المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض.