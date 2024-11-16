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الإنسان والثقافة
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30 د
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الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب
الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، لنظيره الأمريكي جو بايدن أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لم تتغير رغم فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T23:30+0000
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الصين
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وحسب وكالة الأنباء الصينية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيسان على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية، يوم السبت.وخلال اللقاء، شدد شي على التزام بلاده بإقامة علاقات مستقرة وصحية ومستدامة مع واشنطن.وتابع :لا يجب أن تتعامل بكين وواشنطن مع بعضهما البعض كبلدين خصمين أو عدوين".من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي إلى "الشراكة الطويلة" التي تجمعه بشي، معترفا بوجود اختلافات بينهما، لكنه وصف محادثاتهما بأنها "صريحة وحيوية"، مؤكدًا أن التواصل المفتوح يساهم في تجنب سوء الفهم ويمنع تصاعد التوترات.وشدد بايدن على أهمية التفاهم بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار العالمي.يشار إلى أن هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الرئيسان شي وبايدن، حيث سيغادر الرئيس الأمريكي الحالي منصبه تمهيدا لدخول الرئيس المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض.
https://sarabic.ae/20241113/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تتوقع-أن-تختفي-الخلافات-مع-الصين-في-عهد-ترامب-1094773836.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب

23:30 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 23:31 GMT 16.11.2024)
© AP Photo / Leah Millisالرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي جو بايدن
الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Leah Millis
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، لنظيره الأمريكي جو بايدن أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لم تتغير رغم فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة.
وحسب وكالة الأنباء الصينية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيسان على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية، يوم السبت.
وخلال اللقاء، شدد شي على التزام بلاده بإقامة علاقات مستقرة وصحية ومستدامة مع واشنطن.
وأضاف أن "الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز التواصل، وتوسيع مجالات التعاون، وإدارة الخلافات، لضمان انتقال سلس للعلاقات يخدم مصلحة الشعبين".
وتابع :لا يجب أن تتعامل بكين وواشنطن مع بعضهما البعض كبلدين خصمين أو عدوين".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تتوقع أن تختفي الخلافات مع الصين في عهد ترامب
13 نوفمبر, 18:14 GMT
من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي إلى "الشراكة الطويلة" التي تجمعه بشي، معترفا بوجود اختلافات بينهما، لكنه وصف محادثاتهما بأنها "صريحة وحيوية"، مؤكدًا أن التواصل المفتوح يساهم في تجنب سوء الفهم ويمنع تصاعد التوترات.

وأوضح بايدن أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون قائمة على المنافسة وليس الصراع.

وشدد بايدن على أهمية التفاهم بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار العالمي.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الرئيسان شي وبايدن، حيث سيغادر الرئيس الأمريكي الحالي منصبه تمهيدا لدخول الرئيس المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:00 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
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