https://sarabic.ae/20241116/الرئيس-الصيني-لبايدن-علاقاتنا-ثابتة-رغم-فوز-ترامب-1094867788.html

الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب

الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، لنظيره الأمريكي جو بايدن أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لم تتغير رغم فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة. 16.11.2024, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة الأنباء الصينية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيسان على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية، يوم السبت.وخلال اللقاء، شدد شي على التزام بلاده بإقامة علاقات مستقرة وصحية ومستدامة مع واشنطن.وتابع :لا يجب أن تتعامل بكين وواشنطن مع بعضهما البعض كبلدين خصمين أو عدوين".من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي إلى "الشراكة الطويلة" التي تجمعه بشي، معترفا بوجود اختلافات بينهما، لكنه وصف محادثاتهما بأنها "صريحة وحيوية"، مؤكدًا أن التواصل المفتوح يساهم في تجنب سوء الفهم ويمنع تصاعد التوترات.وشدد بايدن على أهمية التفاهم بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار العالمي.يشار إلى أن هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الرئيسان شي وبايدن، حيث سيغادر الرئيس الأمريكي الحالي منصبه تمهيدا لدخول الرئيس المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض.

https://sarabic.ae/20241113/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تتوقع-أن-تختفي-الخلافات-مع-الصين-في-عهد-ترامب-1094773836.html

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