https://sarabic.ae/20241113/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تتوقع-أن-تختفي-الخلافات-مع-الصين-في-عهد-ترامب-1094773836.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تتوقع أن تختفي الخلافات مع الصين في عهد ترامب
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تتوقع أن تختفي الخلافات مع الصين في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
صرحت متحدثة باسم الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لا تزال معقدة، ولا تتوقع أن تختفي الخلافات في عهد ترامب. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت المسؤولة في الإدارة الأمريكية للصحفيين، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لا تزال معقدة، وستتطلب إدارة في مواجهة الخلافات العميقة، بما في ذلك التفاعلات بين بكين وموسكو.وأضافت: "هذه علاقة معقدة ومتوترة بين الولايات المتحدة والصين. ستحتاج الإدارة المقبلة إلى إيجاد سبل لإدارة هذه العلاقة".ومن بين القضايا الرئيسية التي لا تزال هناك خلافات خطيرة بشأنها مع بكين، ذكرت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية علاقات الصين مع روسيا وتايوان وبحر الصين الجنوبي والفضاء الإلكتروني.وأضافت: "ستظل هذه المواضيع مهمة للإدارة المقبلة لأنها مصدر خلاف سياسي عميق مع الصين، ولا أتوقع أن تختفي".وأكدت أنه قمة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين ستعقد قريبا، وسط محاولات مستمرة من الجانبين لإقامة حوار والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة.باحث لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تعتبر روسيا والصين كابوسا بالنسبة لها وأوروبا باتت ممزقة خبير في الشأن الصيني: روسيا والصين تتحدان لمواجهة الخطر الأمريكي المشترك
https://sarabic.ae/20241107/الرئيس-الصيني-يدعو-ترامب-لتجنب-المواجهة-مع-الصين-1094560584.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تتوقع أن تختفي الخلافات مع الصين في عهد ترامب
صرحت متحدثة باسم الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لا تزال معقدة، ولا تتوقع أن تختفي الخلافات في عهد ترامب.
وقالت المسؤولة في الإدارة الأمريكية للصحفيين، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لا تزال معقدة، وستتطلب إدارة في مواجهة الخلافات العميقة، بما في ذلك التفاعلات بين بكين وموسكو.
وأضافت: "هذه علاقة معقدة ومتوترة بين الولايات المتحدة والصين. ستحتاج الإدارة المقبلة إلى إيجاد سبل لإدارة هذه العلاقة".
وتابعت: "أتوقع أننا سنحاول إظهار كيفية تعامل إدارتنا مع إدارتهم، ما هي قنوات الاتصال والمفاوضات الخاصة المعقدة التي كانت فعالة، وما هي الإجراءات التي اتخذناها لحماية الأمن القومي الأمريكي".
ومن بين القضايا الرئيسية التي لا تزال هناك خلافات خطيرة بشأنها مع بكين، ذكرت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية علاقات الصين مع روسيا وتايوان وبحر الصين الجنوبي
والفضاء الإلكتروني.
وأضافت: "ستظل هذه المواضيع مهمة للإدارة المقبلة لأنها مصدر خلاف سياسي عميق مع الصين،
ولا أتوقع أن تختفي".
وأكدت أنه قمة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين ستعقد قريبا، وسط محاولات مستمرة من الجانبين لإقامة حوار والحفاظ على قنوات
اتصال مفتوحة.