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https://sarabic.ae/20241101/إعلام-الأسطول-التجاري-الأمريكي-أصغر-بـ37-مرة-من-نظيره-الصيني-----1094389190.html
إعلام: الأسطول التجاري الأمريكي أصغر بـ37 مرة من نظيره الصيني
إعلام: الأسطول التجاري الأمريكي أصغر بـ37 مرة من نظيره الصيني
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن الأسطول التجاري الأمريكي أصغر بنحو 40 مرة من الأسطول الصيني، وقد تكون هذه السفن متورطة في صراع محتمل بين البلدين. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T12:57+0000
2024-11-01T12:57+0000
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وفقا للإحصاءات التي استشهد بها المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، فإنه في عام 1960 كان هناك ما يقرب من 3 آلاف سفينة تجارية في الولايات المتحدة.كما أشارت الصحيفة، أنه لدى جمهورية الصين الشعبية أكثر من 7 آلاف سفينة تحت تصرفها. وبالتالي فإن الأسطول الأمريكي المحتمل أصغر بما لا يقل عن 37 مرة من عدد السفن التي تمتلكها الصين.أسطول سفن الشحن التابعة لقيادة النقل العسكري الأمريكية بدوره صغير وقديم. ومن بين حاملات المعدات الحكومية البالغ عددها 44، سيتم توقيف 28 منها عن العمل لقدمها وذلك في السنوات الثماني المقبلة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد

إعلام: الأسطول التجاري الأمريكي أصغر بـ37 مرة من نظيره الصيني

12:57 GMT 01.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمدمرة صينية
مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
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ذكرت صحيفة أمريكية أن الأسطول التجاري الأمريكي أصغر بنحو 40 مرة من الأسطول الصيني، وقد تكون هذه السفن متورطة في صراع محتمل بين البلدين.
وفقا للإحصاءات التي استشهد بها المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، فإنه في عام 1960 كان هناك ما يقرب من 3 آلاف سفينة تجارية في الولايات المتحدة.
انخفض هذا العدد إلى النصف تقريبًا بحلول عام 1970، حيث وصل إلى ما يزيد قليلاً عن 1.5 ألف وحدة، وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين انخفض تمامًا إلى 282. واليوم، يتكون الأسطول التجاري الأمريكي من 185 سفينة فقط، وفقا للصحيفة.
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كما أشارت الصحيفة، أنه لدى جمهورية الصين الشعبية أكثر من 7 آلاف سفينة تحت تصرفها. وبالتالي فإن الأسطول الأمريكي المحتمل أصغر بما لا يقل عن 37 مرة من عدد السفن التي تمتلكها الصين.
وكما لاحظت الصحيفة، فإنه في حالة نشوب صراع محتمل مع الصين، يتوقع البنتاغون استخدام خطوط الشحن التجارية للنقل العسكري.
أسطول سفن الشحن التابعة لقيادة النقل العسكري الأمريكية بدوره صغير وقديم. ومن بين حاملات المعدات الحكومية البالغ عددها 44، سيتم توقيف 28 منها عن العمل لقدمها وذلك في السنوات الثماني المقبلة.
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