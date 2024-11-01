https://sarabic.ae/20241101/بيونغ-يانغ-سنواصل-استعدادتنا-لشن-ضربة-نووية-جوابية-1094380627.html

بيونغ يانغ: سنواصل استعداداتنا لشن ضربة نووية جوابية

بيونغ يانغ: سنواصل استعداداتنا لشن ضربة نووية جوابية

سبوتنيك عربي

صرحت وزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية، تشوي سونغ هوي، اليوم الجمعة، بأن بيونغ يانغ ستواصل تحسين استعداداتها لضربة نووية انتقامية ولن تغير بأي حال من... 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T10:07+0000

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وقالت هوي خلال اجتماعها مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: "بالأمس، أشار رئيس شؤون الدولة الموقر (كيم جونغ أون) مرة أخرى بوضوح إلى أن الوضع الحالي، فضلاً عن التهديدات والتحديات المستقبلية، يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى تعزيز أسلحتنا النووية الاستراتيجية الهجومية الحديثة، وكذلك تحسين استعدادنا لضربة نووية جوابية". وأشارت هوي إلى أن "الوضع الأمني في الجمهورية أصبح الآن بسبب مكائد الولايات المتحدة وتابعيها، في حالة خطيرة للغاية وغير مستقرة. وقد قال رئيس شؤون الدولة كيم جونغ أون، إن التحالف العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يتحول الآن إلى تحالف عسكري ذو مكون نووي. وهذا يدل على أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن يصبح متفجرا في أي لحظة. وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة لأمن شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا ككل".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد عقد، اليوم الجمعة، اجتماعا مع نظيرته الكورية الديمقراطية، تشوي سون هوي، في العاصمة الروسية موسكو.وقال لافروف، إن العلاقات الثنائية بين موسكو وبيونغ يانغ وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الاهتمام الخاص الذي أولاه الرئيس بوتين والرئيس كيم جونغ أون لهذه العلاقات.وأشارت سونغ هوي إلى أنه "ليس لدينا شك بأي شكل من الأشكال في أنه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحقق الجيش والشعب الروسي بالتأكيد نصرًا كبيرًا في كفاحهم المقدس لحماية الحقوق السيادية وحماية أمن دولتهم. ونؤكد مرة أخرى أنه حتى النصر "سنقف دائمًا بثبات بجانب رفاقنا الروس".لافروف: هناك اتصالات وثيقة بين الأجهزة العسكرية والاستخباراتية لروسيا وكوريا الديمقراطيةوزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تزور موسكو لبحث التعاون المشترك

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اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية في موسكو سبوتنيك عربي يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اجتماعا مع نظيرته الكورية الديمقراطية، تشوي سون هوي، في العاصمة الروسية موسكو. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان مسائل استراتيجية مهمة 2024-11-01T10:07+0000 true PT22M17S

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, كوريا, نووي, أخبار الكوريتين, видео