https://sarabic.ae/20241029/وزيرة-خارجية-جمهورية-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-تزور-موسكو-لبحث-التعاون-المشترك-1094264785.html
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور موسكو لبحث التعاون المشترك
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور موسكو لبحث التعاون المشترك
سبوتنيك عربي
تزور وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، على رأس وفد كوري، العاصمة الروسية موسكو، لبحث التعاون المشترك بين البلدين. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T06:02+0000
2024-10-29T06:02+0000
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وذكرت السفارة الروسية في بيونغ يانغ في بيان عبر حسابها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، أن "السفير الروسي، ألكسندر ماتسيغورا، التقى أمس الاثنين، بالوزيرة، في مطار بيونغ يانغ الدولي، وذلك قبيل مغادرتها إلى موسكو".ووفق البيان، تأتي هذه الزيارة في إطار الحوار الاستراتيجي الذي اتفق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري كيم جونغ أون خلال قمتهما في يونيو/حزيران الماضي، حيث تم توقيع اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي.وفي السياق، أوردت وكالة الأنباء المركزية الرسمية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بأن وفداً برئاسة تشوي غادر، يوم الاثنين، للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، دون الخوض في التفاصيل.وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.يشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الاستراتيجية، يلتزم البلدان بإجراء مشاورات دورية معمقة تتناول العلاقات الثنائية والسياسات الدولية.وتنص الاتفاقية على أن كلا الجانبين يقدمان الدعم العسكري وغيره من المساعدات في حال تعرض أي منهما لهجوم مسلح، وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ودستور البلدين.كما تنص المادة الثامنة من الاتفاقية على تشكيل آليات لتنفيذ أنشطة مشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية ومنع نشوب الحرب، بما يسهم في تعزيز السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
https://sarabic.ae/20241022/كوريا-الشمالية-ترد-على-مزاعم-إرسال-جنود-لدعم-روسيا-في-عمليتها-العسكرية-1094022993.html
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روسيا, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور موسكو لبحث التعاون المشترك
06:02 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 06:08 GMT 29.10.2024)
تزور وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، على رأس وفد كوري، العاصمة الروسية موسكو، لبحث التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت السفارة الروسية في بيونغ يانغ في بيان عبر حسابها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، أن "السفير الروسي، ألكسندر ماتسيغورا، التقى أمس الاثنين، بالوزيرة، في مطار بيونغ يانغ الدولي، وذلك قبيل مغادرتها إلى موسكو".
ووفق البيان، تأتي هذه الزيارة في إطار الحوار الاستراتيجي الذي اتفق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين
ونظيره الكوري كيم جونغ أون خلال قمتهما في يونيو/حزيران الماضي، حيث تم توقيع اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي.
وفي السياق، أوردت
وكالة الأنباء المركزية الرسمية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بأن وفداً برئاسة تشوي غادر، يوم الاثنين، للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، دون الخوض في التفاصيل.
وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
يشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الاستراتيجية، يلتزم البلدان بإجراء مشاورات دورية معمقة تتناول العلاقات الثنائية والسياسات الدولية.
وتنص الاتفاقية على أن كلا الجانبين يقدمان الدعم العسكري
وغيره من المساعدات في حال تعرض أي منهما لهجوم مسلح، وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ودستور البلدين.
كما تنص المادة الثامنة من الاتفاقية على تشكيل آليات لتنفيذ أنشطة مشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية ومنع نشوب الحرب، بما يسهم في تعزيز السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.