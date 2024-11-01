https://sarabic.ae/20241101/اجتماع-وزيري-خارجية-روسيا-الاتحادية-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-في-موسكو-1094378635.html
اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية في موسكو
اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية في موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، اجتماعا مع نظيرته الكورية الديمقراطية، تشوي سون هوي، في العاصمة الروسية موسكو، ومن المتوقع أن يناقش... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T08:59+0000
2024-11-01T08:59+0000
2024-11-01T09:05+0000
روسيا
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/01/1094378479_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cf06989692ae8b9e89f7a786f7a3fe6e.jpg
وقال لافروف: "لقد وصلت العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى مستوى عالٍ غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الاهتمام الخاص الذي أولاه الرئيس بوتين والرئيس كيم جونغ أون لهذه العلاقات".وأشار إلى أن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية تهدف لتحقيق الاستقرار في القارة الأوروبية الآسيوية".وأوضح لافروف خلال اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية أنه "تم إجراء اتصالات وثيقة للغاية بين جيشي البلدين ومن خلال الأجهزة الأمنية، وهذا يسمح لنا أيضًا بحل المشكلات المهمة لسلامة مواطنينا ومواطنيكم".وأضاف: "أقدر كثيرا فرصة اليوم للتحدث بصراحة وروح رفاقية حول كل هذه القضايا وتطوير تفاهم مشترك حول كيفية مساهمة وكالاتنا الخارجية في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".وأكد لافروف أن روسيا تعرب عن امتنانها لكوريا الديمقراطية بشأن موقفها من الوضع في أوكرانيا.
كوريا الشمالية
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اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية في موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اجتماعا مع نظيرته الكورية الديمقراطية، تشوي سون هوي، في العاصمة الروسية موسكو. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان مسائل استراتيجية مهمة
2024-11-01T08:59+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, كوريا الشمالية, видео
روسيا, كوريا الشمالية, видео
اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية في موسكو
08:59 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 09:05 GMT 01.11.2024)
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، اجتماعا مع نظيرته الكورية الديمقراطية، تشوي سون هوي، في العاصمة الروسية موسكو، ومن المتوقع أن يناقش الطرفان مسائل استراتيجية مهمة.
وقال لافروف: "لقد وصلت العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى مستوى عالٍ غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الاهتمام الخاص الذي أولاه الرئيس بوتين والرئيس كيم جونغ أون لهذه العلاقات".
وأشار إلى أن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية تهدف لتحقيق الاستقرار في القارة الأوروبية الآسيوية".
وأوضح لافروف خلال اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية أنه "تم إجراء اتصالات وثيقة للغاية بين جيشي البلدين ومن خلال الأجهزة الأمنية، وهذا يسمح لنا أيضًا بحل المشكلات المهمة لسلامة مواطنينا ومواطنيكم".
وأضاف: "أقدر كثيرا فرصة اليوم للتحدث بصراحة وروح رفاقية حول كل هذه القضايا وتطوير تفاهم مشترك حول كيفية مساهمة وكالاتنا الخارجية في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
وأكد لافروف أن روسيا تعرب عن امتنانها لكوريا الديمقراطية بشأن موقفها من الوضع في أوكرانيا.