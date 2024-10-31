https://sarabic.ae/20241031/زعيم-كوريا-الديمقراطية-لن-نغير-أبدا-المسار-الرامي-لتعزيز-قواتنا-النووية-1094341212.html
زعيم كوريا الديمقراطية: لن نغير أبدا المسار الرامي لتعزيز قواتنا النووية
زعيم كوريا الديمقراطية: لن نغير أبدا المسار الرامي لتعزيز قواتنا النووية
سبوتنيك عربي
قال زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ-أون، "اليوم الخميس"، إن "إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات يظهر إرادة الرد على أعداء البلاد". 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T06:42+0000
2024-10-31T06:42+0000
2024-10-31T06:42+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083368440_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_877481d4ec220976ee82d99f4cca7afc.jpg
وأكد كيم أن "كوريا لن تغير أبدًا مسارها الرامي لتعزيز قواتها النووية"، متهما الأعداء بتصعيد الوضع الإقليمي وتشكيل تهديد لأمن بلاده مؤخرا، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأطلقت كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق اليوم، صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، نقلا عن بيانات من هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.وكتبت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان".وأكد خفر السواحل الياباني أن الصاروخ سقط في منطقة تبعد نحو 300 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.وجاء إطلاق الصاروخ بعد ساعات من إدانة وزيري دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "بصوت واحد" وبأشد العبارات النشر المزعوم لقوات كورية شمالية في روسيا خلال محادثات الدفاع السنوية بين البلدين الحليفين في البنتاغون يوم الأربعاء.وتعليقا على إطلاق كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا، قال السكرتير الصحفي لمجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، إن إدارة بلاده تعتبر إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي مؤخرا، يؤجج التوتر وقد يزعزع الاستقرار في المنطقة.ويعتقد البيت الأبيض أن هذا الإطلاق ينتهك بشكل صارخ العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي. وطالبت واشنطن الدول الأخرى بإدانة تصرفات كوريا الشمالية ودعوتها إلى بدء حوار جدي. وشدد سافيت على أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن اليابان وجمهورية كوريا.أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن انعقاد مجلس للأمن القومي فيما يتعلق بهذا الإطلاق، وذكر أنه لم يتم تسجيل أي ضرر في هذا الوقت.وفي وقت لاحق، صرح وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء بأن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الديمقراطية كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد تختبر نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية طويلة المدى.وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الديمقراطية صواريخ باليستية عدة قصيرة المدى في 18 سبتمبر/أيلول.
https://sarabic.ae/20241030/موسكو-التعاون-العسكري-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-لا-ينتهك-القانون-الدولي-1094337728.html
https://sarabic.ae/20241029/وزيرة-خارجية-جمهورية-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-تزور-موسكو-لبحث-التعاون-المشترك-1094264785.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083368440_105:0:900:596_1920x0_80_0_0_ae6fb8fcb499c7b613998b564bb676cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
زعيم كوريا الديمقراطية: لن نغير أبدا المسار الرامي لتعزيز قواتنا النووية
قال زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ-أون، "اليوم الخميس"، إن "إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات يظهر إرادة الرد على أعداء البلاد".
وأكد كيم أن "كوريا لن تغير أبدًا مسارها الرامي لتعزيز قواتها النووية"، متهما الأعداء بتصعيد الوضع الإقليمي وتشكيل تهديد لأمن بلاده مؤخرا، حسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأطلقت كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق اليوم، صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
، نقلا عن بيانات من هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.
وكتبت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان".
وأكد خفر السواحل الياباني أن الصاروخ سقط في منطقة تبعد نحو 300 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.
وجاء إطلاق الصاروخ بعد ساعات من إدانة وزيري دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "بصوت واحد" وبأشد العبارات النشر المزعوم لقوات كورية شمالية في روسيا خلال محادثات الدفاع السنوية بين البلدين الحليفين في البنتاغون يوم الأربعاء.
وتعليقا على إطلاق كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا، قال السكرتير الصحفي لمجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، إن إدارة بلاده تعتبر إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي مؤخرا، يؤجج التوتر وقد يزعزع الاستقرار في المنطقة.
ويعتقد البيت الأبيض أن هذا الإطلاق ينتهك بشكل صارخ العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي. وطالبت واشنطن الدول الأخرى بإدانة تصرفات كوريا الشمالية ودعوتها إلى بدء حوار جدي. وشدد سافيت على أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن اليابان وجمهورية كوريا.
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن انعقاد مجلس للأمن القومي فيما يتعلق بهذا الإطلاق، وذكر أنه لم يتم تسجيل أي ضرر في هذا الوقت.
وفي وقت لاحق، صرح وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء بأن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الديمقراطية كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد تختبر نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية طويلة المدى.
وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الديمقراطية صواريخ باليستية عدة قصيرة المدى في 18 سبتمبر/أيلول.