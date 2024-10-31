https://sarabic.ae/20241031/كوريا-الديمقراطية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1094339844.html
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
سبوتنيك عربي
أطلقت كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، نقلا عن بيانات من هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T05:00+0000
2024-10-31T05:00+0000
2024-10-31T05:00+0000
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وكتبت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان".وأكد خفر السواحل الياباني أن الصاروخ سقط في منطقة تبعد نحو 300 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.وتعليقا على إطلاق كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا، قال السكرتير الصحفي لمجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، إن إدارة بلاده تعتبر إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي مؤخرا، يؤجج التوتر وقد يزعزع الاستقرار في المنطقة.أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن انعقاد مجلس للأمن القومي فيما يتعلق بهذا الإطلاق، وذكر أنه لم يتم تسجيل أي ضرر في هذا الوقت.وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد تختبر نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية طويلة المدى.وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الديمقراطية صواريخ باليستية عدة قصيرة المدى في 18 سبتمبر/أيلول.وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تزور موسكو لبحث التعاون المشتركجيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تواصل إطلاق بالونات القمامة باتجاهنا"كلبان تربيهما أمريكا"... عمن تتحدث شقيقة زعيم كوريا الشمالية وتهدد بالانتقام؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, بحر اليابان, أخبار اليابان
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, بحر اليابان, أخبار اليابان
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أطلقت كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، نقلا عن بيانات من هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.
وكتبت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان".
وأكد خفر السواحل الياباني أن الصاروخ سقط في منطقة تبعد نحو 300 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.
وجاء إطلاق الصاروخ بعد ساعات من إدانة وزيري دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "بصوت واحد" وبأشد العبارات النشر المزعوم لقوات كورية شمالية في روسيا خلال محادثات الدفاع السنوية بين البلدين الحليفين في البنتاغون يوم الأربعاء.
وتعليقا على إطلاق كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا، قال السكرتير الصحفي لمجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، إن إدارة بلاده تعتبر إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي مؤخرا، يؤجج التوتر وقد يزعزع الاستقرار في المنطقة.
ويعتقد البيت الأبيض أن هذا الإطلاق ينتهك بشكل صارخ العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي. وطالبت واشنطن الدول الأخرى بإدانة تصرفات كوريا الشمالية ودعوتها إلى بدء حوار جدي. وشدد سافيت على أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن اليابان وجمهورية كوريا.
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن انعقاد مجلس للأمن القومي فيما يتعلق بهذا الإطلاق، وذكر أنه لم يتم تسجيل أي ضرر في هذا الوقت.
وفي وقت لاحق، صرح وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء بأن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الديمقراطية كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد تختبر نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية طويلة المدى.
وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الديمقراطية صواريخ باليستية عدة قصيرة المدى في 18 سبتمبر/أيلول.