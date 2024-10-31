https://sarabic.ae/20241031/كوريا-الديمقراطية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1094339844.html

كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

سبوتنيك عربي

أطلقت كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، نقلا عن بيانات من هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T05:00+0000

2024-10-31T05:00+0000

2024-10-31T05:00+0000

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وكتبت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان".وأكد خفر السواحل الياباني أن الصاروخ سقط في منطقة تبعد نحو 300 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.وتعليقا على إطلاق كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا، قال السكرتير الصحفي لمجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، إن إدارة بلاده تعتبر إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي مؤخرا، يؤجج التوتر وقد يزعزع الاستقرار في المنطقة.أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن انعقاد مجلس للأمن القومي فيما يتعلق بهذا الإطلاق، وذكر أنه لم يتم تسجيل أي ضرر في هذا الوقت.وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد تختبر نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية طويلة المدى.وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الديمقراطية صواريخ باليستية عدة قصيرة المدى في 18 سبتمبر/أيلول.وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تزور موسكو لبحث التعاون المشتركجيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تواصل إطلاق بالونات القمامة باتجاهنا"كلبان تربيهما أمريكا"... عمن تتحدث شقيقة زعيم كوريا الشمالية وتهدد بالانتقام؟

https://sarabic.ae/20241030/موسكو-التعاون-العسكري-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-لا-ينتهك-القانون-الدولي-1094337728.html

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