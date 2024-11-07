https://sarabic.ae/20241107/الرئيس-الصيني-يدعو-ترامب-لتجنب-المواجهة-مع-الصين-1094560584.html
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتجنب المواجهة مع بكين
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتجنب المواجهة مع بكين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على ضرورة تعزيز الحوار بين واشنطن وبكين خلال الفترة المقبلة. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T04:36+0000
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2024-11-07T04:45+0000
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جاء ذلك في برقية أرسلها شي جين بينغ إلى ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس.وقال الرئيس الصيني: "التاريخ يظهر لنا أن الصين والولايات المتحدة ستستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة، وأن العلاقة المستقرة والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة تتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين وتوقعات المجتمع الدولي".وأوضح الرئيس الصيني أنه يأمل في إيجاد طريقة للصين والولايات المتحدة للحصول على مسار جديد في الفترة المقبلة، وهو ما سيعود بالنفع على البلدين والعالم.وفي وقت سابق هنأت وزارة الخارجية الصينية ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدة احترامها لاختيار الشعب الأمريكي.وأعلن ترامب، في خطاب أمام أنصاره في ولاية فلوريدا، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصف ذلك بأنه "أروع إنجاز سياسي"، موجها رسالة شكر للأمريكيين على اختياره ليكون الرئيس الأمريكي الـ47.
https://sarabic.ae/20241107/غوتيريش-الأمم-المتحدة-مستعدة-للعمل-مع-ترامب-1094558920.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, دونالد ترامب
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتجنب المواجهة مع بكين
04:36 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 04:45 GMT 07.11.2024)
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على ضرورة تعزيز الحوار بين واشنطن وبكين خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في برقية أرسلها شي جين بينغ إلى ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حسبما ذكرت
وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس.
وقال الرئيس الصيني: "التاريخ يظهر لنا أن الصين والولايات المتحدة ستستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة، وأن العلاقة المستقرة والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة تتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين وتوقعات المجتمع الدولي".
وأوضح الرئيس الصيني أنه يأمل في إيجاد طريقة للصين والولايات المتحدة للحصول على مسار جديد في الفترة المقبلة، وهو ما سيعود بالنفع على البلدين والعالم
.
وفي وقت سابق هنأت وزارة الخارجية الصينية ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة
الأمريكية، مؤكدة احترامها لاختيار الشعب الأمريكي.
وأعلن ترامب، في خطاب أمام أنصاره في ولاية فلوريدا، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصف ذلك بأنه "أروع إنجاز سياسي"، موجها رسالة شكر للأمريكيين على اختياره ليكون الرئيس الأمريكي الـ47.